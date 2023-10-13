富邦金（2881）9月獲利又獲金融業當中冠軍…捨0056改存它？ 專家：殖利率只有3％多

最近許多金控接連公布不錯的獲利成績，也有收到大大提問關於金融股的問題，其中有幾位在定期定額高股息ETF或是金融股之間抉擇，就有一位大大說，11號看到富邦金（2881）公布9月獲利，果不其然又是14間金控中的獲利冠軍，讓原本才剛開始定存定額0056的他，就有點想要挪一點資金去存富邦金，不知道可不可以？

不得不說，富邦金確實很會賺錢沒錯，但其實存ETF和個股的心境應該會不太一樣喔！

定期定額存股這個行為一定是長期的，而隨著存入的時間越久，資金放在裡面的比重也會越來越高，如果存一籃子股票的ETF，可以分散個股風險，安全層級夠高就不會有什麼問題，但若是個股，因為只有一間公司，會演變成一檔股票放太多資金比例的情形，發生事情時就要承受公司全部的風險，所以要花時間定期檢閱財報，跟新聞的利空事件分析。

再來就是殖利率了，因為富邦金股價並不便宜，現在算起來殖利率只有3.24%，股價相對偏高，以存股領息的角度來說效果不會好，而高股息ETF的殖利率至少長期都能維持穩定在5%~6%以上。

所以ETF相對個股而言，有詳細且清楚地存股規劃後，隨時都可以開始存，但個股會建議他要再等便宜一點再說了，從好價格存起，跌的時候心理壓力也才不會這麼大。

所以還是老問題，看到公司的類利多消息就真的先看看就好，不會是適合開始買進的時機，而且對他而言不久前才剛開始存0056，先專心把0056的張數累積起來就很好了，先專心把一件事做好，等累積到一定的程度，個股出現較合理的價格，再來考慮搭配其它股票或是ETF來一起存，這樣的資金效益會比他現在直接挪資金去買富邦金或是其它金融股更好。

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