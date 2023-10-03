Nike財報優於市場預期…豐泰受惠大漲6％！ 為何她卻選擇投資寶成（9904）？

Nike財報優於市場預期，（淨利14.5億美元，比預期好了至少2成以上）台股的製鞋廠中，Nike營收占比超過8成的豐泰，2號股價也有好的表現，大漲6%多！

先前因為消費者的需求減少，導致Nike庫存水位過高，在業績、獲利這部分一直都沒有好消息，不過在中國因疫情放緩，需求慢慢回溫後，再加上客戶持續成長，而低價清庫存的進度也差不多告一段落了，各個方面都有往好的方向發展。

除了豐泰以外，同樣身為Nike製鞋廠的寶成也漲了1%多，還好上禮拜有補了第一批的張數。

提到這2檔，上周五也有大大問我，豐泰是最純的Nike製鞋廠，那這兩檔我為什麼不選豐泰？

寶成和豐泰都是製鞋廠，也是我觀察名單內的股票，兩檔要比的話，豐泰有至少8成以上營收來自Nike，確實是最純的Nike製鞋廠，業績好壞跟Nike有高關聯性。

而寶成除了製鞋以外也有主打通路的銷售端，客戶分散，還有南山人壽的轉投資，相較來說營運上比較多元，但總結來說我選寶成，是因為它的股價相較豐泰甜很多，並不不是單單因為Nike才買寶成，所以不是選誰的相關度最高！

豐泰股價已經超過100元，像這種單價比較高的股票，我也會更謹慎一點，因此才不是選擇豐泰，當然未來有跌下來到甜甜價我就會買了。

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