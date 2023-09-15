世紀鋼營收表現亮眼 帶量改寫新天價
台股今（15）日於平盤附近震盪，其中世紀鋼（9958）8月營收表現亮眼，激勵今股價表現，盤中一度拉升至184元，漲幅逾9%，創下歷史新天價，可惜午盤過後賣壓增重，留下一根長上影線，盤中漲幅逾3%。
世紀鋼8月營收12.06億元，月增1.1%、年增59.15%，累計前8月營收82.93億元，年增54.23億元。世紀鋼上半年營業收入58.9億元，營業毛利5.9億元，歸屬於母公司業主淨利2.7億元，上半年基本每股盈餘1.2元、與去年同期相比衰退21%。
世紀鋼上半年期末總資產339億元，期末總負債233億元，期末歸屬於母公司業主權益73億元。
中鋼集團旗下離岸風電基礎建設主力廠興達海基，將與世紀鋼離岸風電合作；雙方都期待可以攜手落實離岸風電水下基礎國產化，並將效益做到最大、最好；據了解，中鋼、世紀鋼高層近期針對雙方的合作，已經完成初步共識。
中鋼、世紀鋼合作，落實離岸風電水下基礎國產化，有望形成優勢互補 中鋼旗下興達海基因製作成本太高導致虧損擴大，甚至已經虧了兩個資本額，雙方合作後虧損情況有望逐步改善。
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