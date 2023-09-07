京城銀（2809）預估明年股息可輕鬆超過2元！ 他：但現在投資人不愛這種標的
京城銀行（2809）公告2023年8月自結稅前損益5.16億元，單月EPS：0.46元（稅前）。累計2023年1至8月稅前獲利達44.89億元，稅前每股盈餘（EPS）4.04元。
全年EPS達到5元是很有機會合理可達成的。預估明年股息的發放也可輕鬆跨越2元，目前預估殖利率大於5％，目前預估本益比也僅僅7倍。
但是現在的投資人不會喜歡這種標的：
才5％，隨便高股息ETF的績效都遠遠優於金融股。
一年才配息一次，怎麼複利呢？最好每個月配息，把每月領息再投入，一年複利12次，那才叫投資效益驚人。
金融股也沒什麼題材，連ETF的價差都比金融股高。
其實大部份投資人短線的價差都沒賺到，因為短線精準的進出交易不是忙碌的上班族有辦法做到的。
投資相當大層面是比誰的氣長，誰的耐心更堅毅。
用低廉的成本建立足夠份量的部位，在投資這條路上，你就是實力派了。
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