第一金（2892）上半年獲利131億…今年再拚新高？ 專家：與富邦金屬性相反

第一金（2892）上半年獲利131億元，旗下第一銀行也賺了約122億元，今年有機會再拚新高嗎？

金融股經過去年的低潮，今年各大金控都有不錯的消息，而第一金以升息再加上換匯交易收益，為今年以來最大的收益，前幾天的法說會另外有提到，明年要主攻海外市場，尤其要深耕美國。

我之前其實也有很多成本很漂亮的第一金，而且領了好幾年股息，後來因為整理庫存賣掉，賺到很不錯的價差，現在就換成高股息ETF來當現金流領股息。

說到金融股領息這件事，昨天貼文的富邦金（2881）留言有大大提說，比起存股，富邦金是不是比較適合賺價差？

我覺得其實每一間金控的性質都不一樣，每個人看的角度也不同，很難直接就斷定誰適合存股、誰適合賺價差。

不過有一個大方向可以來評估看看，像是第一金是以銀行為主體、而富邦金是以壽險為主的金控，比較下來，第一金在經營上可能穩健，相對缺少了成長性或爆發力，富邦金則是相反過來。

但這只是一個大方向，適合不適合自己存股，還是要看個人的需求或是對於金控的理解而定。

像對我來說，不管是存股還是賺價差，最重要的還是買到好價格，只要長期的成本漂亮，領息或價差都可以賺到，這樣是最好的。

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