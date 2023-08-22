緯創（3231）內部持股減少 他「套在最高點」也想跑卻被笑

台灣證券交易所21日公布外資上週在集中市場賣超新台幣701.95億元，其中賣超緯創8.2萬張最多。網友發現，緯創（3231）內部人持股減少，包括副董事長、多位副總經理及協理等都在7月減碼緯創，他猶豫是否也該停損下車。其他人卻嘲笑是「韭菜心態」，但也有人直言「懂的人都在出貨了，快逃！」

一名網友在PTT發文表示，他手上的緯創股票「套在最高點」，近日發現緯創內部人7月持股減少，包括副董事長、多位副總經理及協理等都在7月減碼緯創股票，他好奇問「請問緯創還會再突破前高，重返榮耀嗎？還是要先停損下車了呢？」

其他人留言「內部持有不到30塊，不賣才奇怪吧」、「內部人持有減少多久了」、「他們成本是30附件，隨便賣都賺爆」、「我認識在裡面工作的人都買房了」、「當初緯穎1000上下也是內部人賣光光」、「當你成本是0的時候，看到這種獲利很難抵擋的住不賣」。

還有人留言「內部人大部分都是高層，基層的根本不能賣」、「加碼就對了，內部人有天會反悔再買回」、「韭菜心態」、「我朋友基層也是說退休才能賣」、「新進或是低職等的員工沒機會認到，有認到或拿到發的都是老老屁股，很多當作存股的人大概40就賣了」。

另外也有人表示「股票的漲跌跟公司內部人員持股關係為零」、「怎會天真的覺得公司的人員能控制股票的漲跌」、「鴻海也有單，你看股價有漲嗎」、「自家人就是不會炒股，才去工廠做代工」、「內部都知道公司並沒賺錢」、「我看是內部韭菜，到時候180又後悔再買回來」。