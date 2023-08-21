晶技（3042）邁向填息…止跌訊號來臨？ 專家：今年營收衝百億目標

晶技邁向填息之路

先說明大盤還在破底，明顯違反止跌訊號之一的「不再破底」，所以雖然16日AI股死貓跳了一下，但還是繼續把手綁著吧，不急不急。好的方向是16-17號都開低走高，算是非常健康的走法，也是宣告止跌的訊號即將來臨囉！

其實2023年第一篇個股分析，就是獻給私藏股的晶技(3042)！這家台灣最大的石英元件製造廠，一般投資人比較少接觸，但你手機中就有它的蹤跡！科技日益進步，除了我們熟識的晶片技術外，電子產品少不了關鍵零組件，組合成市面上的電子產品，缺一不可。

除了手機、網通兩大產品應用外，汽車電子是石英元件的新藍海市場，現行一台電動車平均搭載100~150顆石英元件，對於頻率元件產品的可靠度要求較其它電子產品高，屬於高階性的石英元件應用，有助推升毛利率。

隨著智慧手機、網通設備、4G/5G等需求提升，全球晶體震盪器市場從2015年24億美元成長到2022年的32.8億美元。有別於價格白熱化競爭，公司專注在高階產品領域。

晶技(3042)

第二季EPS為1.35元 上半年EPS為2.28元 近四季EPS為6.46元 換算本益比為14.6倍 繳出「季增年減」的成績單

晶技每年的盈餘配息率為75%左右，所以即使是去年獲利下滑，也只要看今年賺多少，就很容易估出明年的現金股利。今年則是配出7元的高股息，殖利率碰到快8%的高門檻。7月營收躍增到逾9.42億元，月增14.04%，爲今年以來單月營收新高。目前公司對第三季的營收有望季成長雙位數，並且也設定今年營收衝百億的目標。

晶技是老牛是8字頭「合理偏低」的位置才買進的，就請夥伴也記得看一下公司財報，然後找好的位階來切入哦！

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