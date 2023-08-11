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台企銀（2834）提存6.81億 網怨：到底在幹嘛？股東只在乎1件事

台企銀（2834）提存6.81億 網怨：到底在幹嘛？股東只在乎1件事

聯合新聞網／ 綜合報導
台企銀（2834）自結7月份合併自結各項提存前稅前淨利15.84億元。圖／聯合報系資料照
台企銀（2834）自結7月份合併自結各項提存前稅前淨利15.84億元。圖／聯合報系資料照

台企銀（2834）自結7月份合併自結各項提存前稅前淨利15.84億元，於提列各項提存6.81億元後，合併自結稅前淨利9.02億元，合併自結稅後淨利7.39億元。PTT網友抱怨，「又提存6.81億，台企銀到底在幹嘛？到底要不要發股利？」

台企銀累計前七月自結各項提存前稅前淨利98.36億元，於提列各項提存14.96億元後，合併累計自結稅前淨利83.4億元，合併累計自結稅後淨利69.46億元，合併每股稅前盈餘1.04元，合併每股稅後盈餘(EPS)0.87元，合併每股淨值14.32元。

PTT網友紛紛留言「營收嚇死人，稅後笑死人」、「難道又踩雷」、「到底要不要發股利？」、「淨值較6月提升0.28元，OCI能分配的能力變多了」、「有點怪怪的」、「準備抱上抱下」、「700%，還能再提6.81億，真的不懂哪來的呆帳還能提」、「價差也賺到了，該換戰車囉」、「換遠銀好了」、「A33預告在前，不要買臺企，要買兆豐金」。

還有人留言「到底是誰欠錢不還」、「要知道，不提呆這個月是能衝到0.16~0.17的」、「棄嬰戰車碾到地雷了」、「遠銀不到12塊」、「戰車又踩到地雷了」、「新官上任三把火？」、「呆帳變多，看高利貸雙雄滯延率都比同季高，受升息副作用」、「上月已經提了5.5億」、「提不完」、「戰車要變遠銀了嗎」、「預提呆帳準備金，80-90%的金額中小企業保基金可回沖」。

PTT 台企銀

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