陽明7月營收下滑 本月將回溫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明海運昨（9）日公告7月營收約114.5億元，月減7.8%、年減68.8%。隨著運價回升，預計8月營收將有望回到月增的軌道上。

陽明海運累計前七個月營收為834.5億元，較去年同期減少1,694.45億元，減幅為67%。法人預估，運價在7月才開始明顯回升，運價的遞延效應會在8月發酵，推估陽明8月的營收有望表現較好。

陽明海運表示，根據近期IMF發布全球經濟展望，小幅上調今年全球經濟成長率至3%；同時歐、美GDP成長優於第1季。然而核心通膨仍居高不下，加上7月製造業採購經理人指數（PMI）除東協國家外皆處於緊縮區間，顯示主要經濟體經濟前景仍充滿挑戰。

不過，全球貨櫃輪市場有一個較好的訊息，SCFI指數已經連續兩周反彈，根據上周最新的SCFI貨櫃運價指數，已經連二周上漲，美西線突破2,000美元；美東線突破3,000美元；遠東到歐洲運價也開始反彈。

指數 成長率

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