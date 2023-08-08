債券型金控股下半年將起飛？ 富邦金、國泰金、中信金、開發金、台新金…卡位上漲行情！

本次列舉五家債券型金控，雖然上半年仍受到陰霾，不過從最新自結的財報數字顯示，這些壽險經歷過一年以上升息、股債雙殺、烏俄戰爭、中美貿易戰之後，該爆炸的都炸光了，加上2023年上半年通膨惡化、強力升息陸續進入尾聲，等下半年盤勢回穩之後，美元債券市場也逐漸復甦之後，那麼無論是股市或債券再起，都對這些債券型金控的獲利面更加分...

之前我獨門市場發表過，如果你喜歡買債券卡位升息末端的人，其實可以考慮「債券型金融股」，其實就是壽險主體的股票，因為他們滿手都是美債，無論美國暴力升息或發行新的債券提高利率，對這些金控來說都是好事，第一個是美金變貴，再來是持續加碼殺低的債券及高殖利率，都有利投資收益的發展，況且高成本導致套牢大賠的債券部位，也能因為新的債券而降低成本，某方面來說，這些「債券型金控」也是幫投資人定期定額買債券啦。

廢話不多說，我這篇文章的重點，就是看最新財報狀況，到底壽險獲利恢復了沒？其他就不需要太在意，因為這些債券型金控，比重最高還是壽險獲利，如果債券沒有起色，他們也很難有什麼作為。延續這個邏輯方向，我們直接來看幾家指標性的公司，完全靠壽險營運的有富邦金、國泰金、開發金，近期開始加入壽險成分股的為台新金，如果你是跟我一樣喜歡銀行、壽險各半的朋友，那當然不能漏掉中信金。

從2023年六月份自結EPS來看，竟然在單月就繳出1.1元的驚人成績單，相對2022年六月只有0.1元，氣勢真的差很多，大師兄感覺回來囉！再從子公司獲利細看，可以發現富邦人壽2023年六月稅後淨利繳出125.19億元，並超越2022年同期115.83億元，確實回血。另外產險理賠總算告一段落，六月終於由虧轉盈，雖然累計虧損還是有32.39億元，但相較於2022年同期虧損幅度逐漸收斂。2022年下半年的富邦金，同時面對投資市況不佳、升息加劇、防疫顯大爆炸的多重利空，對獲利績優生來說，這絕對是慘絕人寰的地獄。

不過2023年逐漸撥雲見日，以基期、營運體質及總經面而言，最壞的都已經過去，加上公司營運一直都有優異的實力，其實只要壽險及產險重返成長，那麼整體獲利重返成長就不是難事，而且投資部位隨著債券回血及升息趨緩，都有機會慢慢漲回來，這樣公司淨值就會跟著增加，那你覺得後面有沒有戲？

其實國泰金跟富邦金就是同一個身影，不只是師出同門，營運模式及策略也都很相近，但要說資深度及資本實力，更雄厚的肯定是「娘家」國泰金。從2金控自結狀況觀察，可以看到旗下所有事業體都呈現大復活，而我們最應該注意的國泰人壽，也從2022年六月單月稅後淨利54.6元億成長到2023年的117.6億元，成長幅度可是超過100%，另外產險也從2022年六月虧損18.8億元轉盈到3.5億元，不過以2023年上半年累積稅後淨利的角度來說，狀況也是一樣，目前金控整體及人壽都還在衰退，至於國泰人壽在2023年上半年的稅後淨利則繳出130.2億元，相對2022年同期的402.9億，幾乎可以說是膝蓋斬程度的衰退。但換個角度來說，當國泰人壽衰退到哭出來，又看到最新自結出現翻倍成長，顯然反彈氣勢及落差力道顯然高於富邦金不少。

再看看廣大存股紛紛棄守轉移ETF的元兇，也就是宣布不配息的開發金，其實營運狀況正逐漸好轉。直接看中國人壽，2023年六月母公司業主獲利為51.19億元，2022年同期則是20.74億元，又是一個翻倍成長的佳績，再跟金控整體51.19億相比，則貢獻83.73%的高比重獲利，顯然中國人壽的營運好轉之後，開發金的煩惱及白頭髮就不會這麼多了，至於其他事業體僅有凱基銀行微幅衰退，不過開發資本及凱基證券都持續成長中，其實也彌補銀行單一事業體的衰退缺口。再說更直白一點，2023年開發金因為壽險套牢部位認列虧損太淒慘而無法配息，如果接下來獲利及淨值均同步成長，那麼幾乎可以篤定2024年能重新配息，這邊要特別說的是，六月單月母公司業主損益為42.86億元，而上半年累積母公司業主損益則為49.27億元，單月獲利幾乎等於上半年獲利，這也表示之前的虧損都已經被打平，只要接下來能維持正成長，那麼最早第三季、最晚全年就有機會看到開發金重返成長，不過這個前提是投資市場復甦加上壽險投資追進度才行，不然最保守最保守，2023年第一季也是可以復活的啦，說穿了，如果現在還有開發金的人，肯定已經熬過最艱苦的無配息窘境，那麼撐到2024年也不遠了。

另外中華開發資本一直是台灣新創公司的重要孵化器，投資一堆具有未來性或商業價值的公司，所以2022年虧損一屁股也是正常發揮，但開發資本也在2023年重返成長，單月母公司業主損益繳出由虧轉盈的5.25億元，更重要的是2023年上半年繳出15.91億元，相較於2022年同期則是虧損15.78億元，一來一往等於是兩倍的反彈，當然也讓人更有感。

說到中信金，通常大家最容易聯想到旗下擁有民營最大房貸承作銀行，當然是升息受惠族群，但其實集團旗下的台灣人壽也是相當老牌的保險公司，資深投資朋友一定對台灣阿龍不陌生，因此中信金的獲利兩隻腳分別是銀行、壽險。2023年六月母公司業主稅後淨利繳出49.52億元，2022年六月同期則僅有0.55億元，這落差就真的是宇宙大。2023年上半年母公司業主稅後淨利為51.18億元，2022年同期為98.44億元，大概接近腰斬的衰退，不過如果從單月獲利表現來看，目前已經漸入佳境，如果獲利持續成長，其實也有機會追回來。但中信金比較特別的是，即便壽險獲利衰退，銀行部門受惠升息也同步成長，因此金控整體獲利還是維持在正成長，改天如果遇到降息，這時候銀行衰退也不打緊，因為壽險的投資部位及債券就會大漲，因此中信金確實是無論升息、降息都能吃很開的金融股。

再來一家是過去我比較少提到的台新金，其實這也是一家債券型金控，但比重上來說就不像中信金這麼高，反而是以銀行獲利為主，壽險貢獻為輔，但由於壽險貢獻整體獲利僅次於銀行而已，因此還是不能忘記壽險因子。其實台新人壽前身就是保德信人壽，2021年由台新金吃下這家外商保險公司，當時獲利也因此突飛猛進，每個月自結都受惠降息而暴衝，因此台新銀行放款利潤衰退也不怕，整體還是可以維持正成長。但2022年遇到升息之後，壽險事業體同樣出現大幅度衰退，但好在台新金本來就靠銀行維生，加上證券也有一定的獲利基礎，因此台新金在2023年六月的稅後盈餘繳出15.1億元，比2022年同期多出1億元，上半年累計稅後盈餘為88.9億元也是2022年的翻倍成長，EPS從2022年上半年0.32元衝到2023年上半年0.66元，有這麼好的表現除了升息受惠之外，壽險不再成為拖油瓶，另外證券因為數位銀行帶動，也都是帶動集團獲利大成長的關鍵。

最後結論，本次列舉五家債券型金控，雖然上半年仍受到陰霾，不過從最新自結的財報數字顯示，這些壽險經歷過一年以上升息、股債雙殺、烏俄戰爭、中美貿易戰之後，該爆炸的都炸光了，加上2023年上半年通膨惡化、強力升息陸續進入尾聲，等下半年盤勢回穩之後，美元債券市場也逐漸復甦之後，那麼無論是股市或債券再起，都對這些債券型金控的獲利面更加分。如果對債市或債券型金融股有興趣的朋友，不妨好好關注接下來全球的利率政策，只要停止了，或者股市持續好轉，這些金融股很有機會直接受惠。再不然說難聽一點，這些壽險金控在市場也不是一天兩天的韭菜，而是動輒數十年的老經驗，升息或崩盤都不能當作理由啦，早就應該要復活了，這邊先不去評論股價是不是準備抄底或可以卡位，我們也沒辦法預測股價，至少單就獲利面來說，卡位來年股息是值得參考的，畢竟這些金融股都殺這麼慘，就是因為獲利衰退甚至搞到淨值賠光光還要增資，那麼接下來如果獲利反轉，明年能否正常配息，你想呢？除非是不可抗因素或新的黑天鵝再臨，否則下半年若還有持續衰退情形，甚至影響2024年無法配息，這些公司就真的要打屁股好好檢討一下了。

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