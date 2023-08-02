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國泰金（2882）為何一直漲？專家提6點優勢：壽險投資達7兆收益依舊高出同業
國泰金為什麼上漲？
7月中我的專欄分享了一篇關於國泰金的文章，內容就有提到國泰金幾個值得關注的優勢：
1.利率見頂，債券殖利率創10年新高，未來債券價格若回升，對國內金融業無疑是利多。
2.雖然國泰金旗下壽險投資部位高達7兆，非常嚇人，但是每年投資收益都能維持在4%水準，這個數字高出同業0.5%~1%。由此可知它們的資產配置做的非常好。
3.過去幾年保費收入不理想的利空都已反映，接下來隨著防疫保單陸續到期、加上股市處在高基期，投資人陸續獲利了結下，保單會成為大家移轉資產、分散風險的重要工具，未來預期保費收入會回升。
4.國泰金法說會上就說過，目前策略會大幅增加放款規模，未來只要利率開始回落、淨利差回升，放款的利息收入就會大幅增加。加上目前逾放比僅0.05%，顯示銀行的營運體質也非常健康。
5.除了銀行與壽險，其他子公司像證券、投信與創投也都隨著股市回溫有了不錯的表現，例如00878就是國泰旗下的投信發行的產品。
6.他們現在也持續擴展東南亞版圖，在越南已設立近 200 個營業據點，今年第一季保費也收到了近9億新台幣水準，這塊市場是有可能成為未來拉開與同業差距的關鍵。
好了，寫了這麼多，其實從我們專欄發布文章到現在也不過就漲了7%，這要是其他AI概念股，半個月搞不好都要漲30%。
不過我們也明白，不少股民就是偏好金融股或類似定存屬性的個股，所以有不錯的機會都會寫一些相關的資訊來分享，如果有興趣的朋友，歡迎來參考我的專欄。
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