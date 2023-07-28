廣達（2382）抱不住他砍了！網噓「賣太早」：準備噴上300元

近期廣達（2382）股票相當火熱，日前上演軋空秀。有投資人27日買進廣達，崩潰表示「抱不住砍在254」，其他人多認為不該賣出，因為接下來走勢就會上升，甚至有人認為股價會直上300元，有網友回應，「躲完就噴了，幹嘛砍？」

一名網友在PTT發文表示，他在27日買進廣達股票，想不到「收盤前半小時開始殺」，他實在抱不住，只好在股價254元的時候賣出，後來上網爬文才發現是因為在「躲處置」，他好奇詢問，「要怎麼知道是在躲處置，還是真的在出貨了？」

其他網友多認為廣達股價還會上漲，有人留言「謝謝你的壯烈犧牲，為300的廣達又增加前進的動力」、「會到300，你砍早了」、「為什麼不攤平」、「會再漲，不用擔心」、「廣達會上300啊，時間問題」、「躲完就噴了幹嘛砍」、「為什麼要賣」、「明天漲就是躲處置，跌就是出貨」、「這2天都開高跳水，教訓當沖跟追高仔阿，看尾盤那種當沖自殺」。

還有人留言「發現漲不上去了就要果斷做空啊」、「都被出貨還在那幻想躲處置」、「這樣就受不了還追高什麼」、「才幾千就砍」、「之前緯創也是一樣說要躲處置，還不是漲上去」、「上看三百一張不賣奇蹟自來」、「鄉民說躲處置你就信哦」、「我覺得殺意濃，明天先看緯創出關怎麼走」。

資深分析師連乾文27日指出，廣達過去資金曾衝高到4,400億，目前資金則是大約3,400億，顯示成交量稍有萎縮，此外如：廣達、佳世達、宏碁、和碩、微星，原本強勁的系統廠商，也可能因資金流往銅箔基板、記憶體或散熱族群，導致大盤成交量萎縮，陷入盤軟格局。