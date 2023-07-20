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汽車指數上漲逾1% 三陽爆量漲逾5% 劍麟盤中直奔漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
汽車類股今（20）日表現強勢，其中以劍麟（2228）表現最為強勢，股價衝上漲停107.5元，三陽工業（2206）早盤以80元開出，最高曾一度拉升至85.5元，盤中也有超過5%的漲幅，而其餘光隆精密-KY（4581）、英利-KY（2239）、和泰車（2207）等皆呈現上漲之姿。 聯合報系資料照
汽車類股今（20）日表現強勢，其中以劍麟（2228）表現最為強勢，股價衝上漲停107.5元，三陽工業（2206）早盤以80元開出，最高曾一度拉升至85.5元，盤中也有超過5%的漲幅，而其餘光隆精密-KY（4581）、英利-KY（2239）、和泰車（2207）等皆呈現上漲之姿。 聯合報系資料照

汽車類股今（20）日表現強勢，其中以劍麟（2228）表現最為強勢，股價衝上漲停107.5元，三陽工業（2206）早盤以80元開出，最高曾一度拉升至85.5元，盤中也有超過5%的漲幅，而其餘光隆精密-KY（4581）、英利-KY（2239）、和泰車（2207）等皆呈現上漲之姿。

劍麟受惠車市銷售呈現穩健年增力道，第二季營收11.66億元，年增21.4%，上半年營收22.74億元，年增12.05%，兩者同創歷年同期新高；其中主因為全球主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶訂單保持良好需求，加上自動化生產比例提升，帶動上半年營收表現。

劍麟同時因應電動車市場長期趨勢，將跨入車用散熱領域，劍麟表示，車用散熱的「熱管理」整體解決方案，去年底已完成小量訂單產品出貨，今年第2季旗下中國廠散熱產業完成客戶驗證，將持續積極與客戶合作開發相關零組件、提升自有研發技術與專利布局，有望隨著客戶訂單出貨穩健增加，進一步挹注未來營運。

三陽6月營收56.9億元，年增率26.8%，上半年營收327.2億元，較去年同期成長38.7%；其中汽車業務為主要的成長來源，現代汽車生產供應逐漸回穩，6月總數2,082台，銷售續攀高峰；上半年總銷售年成長68%為全部國產品牌最佳，正式超越日系勁旅躍居非豪華汽車品牌前四大。

同時機車業務方面，三陽於6月下旬再度推出全新CU系列車款，配合上市優惠與暑假檔期，預估將為三陽帶來新一波的銷售熱潮；三陽的機車在去年搶下台灣機車龍頭的地位，並因市占率超過35%，帶動三陽去年的營收成長。

三陽工業（2206） 劍麟 車市

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