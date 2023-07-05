泰山股利變0.57元根本「欺騙股東」？ 專家點破：這因素恐影響股價更深遠

網友問，泰山(1218)股利從4塊變0.57，算不算「欺騙股東」？

他說，看了泰山配4塊股息才買進，想不到公司竟然反悔了。難道沒有損害投資人權益、不違法嗎？

答：

首先，我們必需先弄清楚，誰有權決定股息數字？

股息可以視為一家公司前一年度獲利的「分紅」，分紅數字是多少，按理要所有股東都同意。

但是一家上市公司股東少則數千人，多則數萬人、數十萬人。如果每個人都有意見，要怎麼決定一件事情呢？

所以從股東裡面挑出一批決策人士，由這批人來替所有股東做出最有利的決定，這就是「董事會」的職責。

你也可以把「董事會」當成是一家公司的「老闆」。

一般決定配息數字的路線有2種，一種是董事會提案，由股東會決議；2018年修法後，甚至可以直接在章程授權董事會決議，直接跳過股東會，只需要在股東會報告即可。案例裡的泰山就是屬於後者。

回到泰山的案例，現行法規並沒有規定上市櫃公司不能變更股利政策。所以配息4塊改成0.57塊是沒有違法的。

有爭議的地方在於，當初發放4元不僅董事會決議通過，也發布重大訊息，甚至還有「發放基準日」，後來卻要撤銷變成0.57元，這種情況以前是從沒發生過的。

從來沒有發生過的問題，怎麼裁決就由主管機關決定。

為此，金管會也給出了通行方案：

1.董事會重新決議，並在股東會追認 2.必須在原訂停止過戶日12個營業日，也就是6月16日前公告

新的泰山經營權也應主管機關要求照做了，所以配息從4塊變成0.57塊，現在看來在法律上是站得住腳的。

當然我知道這位朋友就是看了泰山配息4塊的消息買進，現在股價卻創新低套牢了，越想越不對勁、覺得自己權益受損了。

今天如果股價是逆勢走高，我相信就不會有這種問題，畢竟贏錢治百病。

投資人作為股東，在整個環節中，唯一可以發聲的地方就是在股東會上否決。但前提是你得要有足夠的持股數量，才能擁有話語權。

既然沒辦法改變事實，這裡我建議這位朋友換一個角度思考，就算配息4塊拉長時間來看，結果可能也不太樂觀。

畢竟現在回頭看，影響泰山股價最深遠的，並不是配息從4塊變0.57，而是出售了每年能貢獻5成獲利、20%的全家股權。

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