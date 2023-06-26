長榮「假除息」 融資戶有壓

長榮除息倒數四天，6月30日率貨櫃三雄之先登場，因此今（26）日為長榮融資戶「假除息」補擔保品最後一天，融資戶若未在今天補足擔保品，明天

恐有「斷頭」風險。業界認為，假除息可能牽動個股填息效應。

長榮除息本周上秀，以「假除息」為首的三大利基關鍵因素，受到關注。法人指出，首先、假除息後將使融資籌碼洗淨、沉澱；其次，逼近除息日持現股者參與除息意願漸增；其三、高配息個股如長榮，其「（現）股換期（貨）」風潮可能湧現。結合三大因素，法人預期，這對長榮短線迎除息行情相對正面。

圖／經濟日報提供

其中，所謂「假除息」，是指證交所依法在除權息交易日前六個營業日起，先扣掉權息值，若整戶維持率低於規定，則券商先發融資追繳通知，若仍未能維持則會遭到斷頭。事實上，假除息議題過去並不多見，但去年因貨櫃三雄等配發高額股息，造成因假除息而使股價重挫，使得投資人、券商都受殃，因此市場開始關注假除息對股價所造成的影響，而今年長榮除息日又逼近，導致話題再起。

市場專家舉例，去年長榮每股純益（EPS）達87.07元，預計配發每股70元現金股息，本周五（30日）進行除息交易；而以21日收盤價158元計算，殖利率高達44.3%，預計除息參考價為88元。假除息試算後，今日投資人的融資維持率將由166.6%驟降至92.8%，因此要補足維持率至130%、也就是投資人每張長榮融資股票將補繳至少3萬5,240元。

長榮上周三（21日）收盤價為158元，下跌5元，跌幅達2.77%。法人指出，近一個月來融資假除息效應逐漸已經發酵，以長榮為例，融資餘額驟減逾四成，從5月下旬多5.4萬餘張到上周三僅剩3.1萬餘張，近一個月來減幅達42%以上。

法人指出，今日長榮假除息完成後，融資籌碼基本已經洗清，明天起，除了手上握有現股的投資人，對於參加除息的意願愈趨堅定，而另外一波有意「參加除息」的投資人，也可能分批進場。

特別的是，機構法人、大資本的散戶可能進場搶進買期貨，因為期貨參與除息後，所得的股息不會列入綜合所得而是歸屬證券交易所得，除了相關規費外，無需再繳稅、不用繳二代健保費，因此，期貨成為想賺取填息價差的投資人，另一個資金轉進的標的。

閱讀秘書／假除息

「假除息」是依據證交法中〈融資融券業務操作辦法第53條〉規定，除權息交易日前六個營業日起，證券商會先行設算權息值並自擔保品價值中扣除，整戶擔保維持率若低於130%，將會通知投資人追繳，未補足擔保品則將遭到斷頭處置。

過去，假除息議題在台股市場鮮少造成困擾，不過去年因貨櫃三雄等配發高額股息，造成因假除息而使股價重挫，不但券商深受困擾，投資人也罵聲一片。長榮除息日又逼近，使此議題再受關注。 （魏興中）