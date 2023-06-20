裕隆股票抽籤參加嗎…價差超過20％！ 專家：9月新店裕隆城要開幕了
今（19）天開始又有一檔股票可以抽籤裕隆（2201），因為溢價差有超過我抽股票訂的標準在20%以上，而且它也不是KY股，所以我會抽喔！
裕隆集團旗下的裕融，上週也通過了投資觔斗雲聯網科技，大約耗資9.5億元金額，取得50.7%的股權，之後變成最大股東。
其實這間就是Line Taxi的公司，有時候要出門我偶爾也會用到，因為只要打開line就可以叫車，真的很方便！
裕融主要是透過這次的增資案，未來提供一站式線上開放平台，來整合多元移動服務，以目前Line Taxi的用戶數超過280萬來說，裕融收購後等於擁有280萬會員的名單，對於擴大「移動生活服務」這個領域很有幫助，除了taxi以外，像是車輛的租賃、共享、代價、機場接送…等的服務都是。
說到裕隆，聽說9月新店裕隆城要開幕了，聽我住在新店的朋友都說很期待，而且以後要看電影只要走路不到五分鐘就可以到，等開幕後我也來去湊個熱鬧好了。
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