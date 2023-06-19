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旅遊熱潮帶旺航空股、飯店股放量漲 這幾檔飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
隨暑期旺季即將到來，加上疫後各項商業活動陸續恢復正常，市場看好相關商機井噴，「Fun暑假概念股」躍居買盤追捧的亮點。（本報系資料庫）
隨暑期旺季即將到來，加上疫後各項商業活動陸續恢復正常，市場看好相關商機井噴，「Fun暑假概念股」躍居買盤追捧的亮點。（本報系資料庫）

疫後旅遊潮持續帶旺航空及旅行社及飯店相關族群的營運，股價也隨著往上推升，暑期旺季將至，觀光股及航空股仍是今（19）日盤面上的多頭指標，航空股華航（2610）、長榮航放量上漲，飯店股夏都也續飆歷史天價，一開盤就跳空漲停鎖死，寒舍、富野、燦星旅、老爺知、雲品等也上漲停。

油價下跌，加上機票價格持續上漲，法人看好航空股將受惠於「低油價、高票價」的「利差」，預期第3季航空業單季獲利可望創高，隨著暑期旺季將至，加上疫後各項商業活動恢復正常，市場看好相關商機，吸引多頭買盤卡位，包括觀光股的餐飲、遊樂園、旅行社、飯店股，還有航空股等都吸引資金搶進。

市場追捧「Fun暑假概念股」，華航、長榮航今日持續放量上漲，華航早盤以27.95元開出，一度拉升至28.5元，盤中漲幅逾2%，成交量超過16.33萬張，僅次於群創，居個股成交量亞軍；長榮航以40.55元開出後一度拉升至41.6元，盤中漲幅逾2%，成交量也爆出逾10萬張。

夏都5月合併營收5,560萬元，歸屬母公司股東稅後盈餘125.2萬元，每股純益0.01元。累計前五月合併營收3.09億元，歸屬母公司股東稅後盈餘3,347萬元，每股純益0.3元；受惠暑假旺季，旗下墾丁夏都沙灘酒店住房價格與住房率皆可望攀升，月營收有機會重返億元大關。

夏都今日以98.8元漲停開出後鎖死，追價買單超過9,000張，股價再創下歷史新高，朝百元關卡價挺進；雲品、寒舍、燦星旅、富驛-KY、富野、老爺知等股也是上漲表現。

長榮航 夏都

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