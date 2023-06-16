台積電外資喊目標價740元？專家：衝上8字頭也免懷疑只是回歸市場身價

台積電（2330）的股價區間會260元到810元，如果殺到260元以下，在公司獲利仍不變的前提下，真是跳樓大拍賣的超級便宜！至於台積電如果回到應該有的市場身價，那麼衝到800元以上也不用懷疑...

只要你有買賣股票的經驗，肯定會上網搜尋自己持股的新聞，通常最吸睛的莫過於「喊股價」魔力。

當某一檔股票從100元漲到150元，只要出現法人或投顧喊出200元的目標價，大家就會無腦跑去追，只要股價一直上漲，法人就會無限上調目標價，最後你知道的，通常下場都不是太妙。

但這邊要先說一件事情，什麼目標價、老師說多少或我「覺得」會漲，其實都不是這麼重要，重點還是在於市場怎麼認定股價以及合理區間，所以接下來我將以市場熱門度比較高的幾檔股票作為說明，再加上安全邊際的觀念，教你自己如何算出股票目標價。

說到喊股價，台積電絕對是萬年不敗的芭樂題材，反正每個人都可以喊出目標價，例如我買進688元，所以「我覺得」之後應該要上漲到888元吧。另外一種是看到股價688元，所以就有機構一次喊漲100元，這種也不在少數。另外還有一種狀況我也見過，達人或機構只要看到台積電200元，就持續喊出天價的500元，等真的出現500元，就直接說破千元，只要下跌就說市場不懂行情...

而現在我搜尋了台積電目標價，是不是就出現這種狀況？看到台積電從400元一路漲上來，終於突破500元甚至要叩關600元大關，媒體報導法人目標價馬上就來了，看到上漲，什麼680元、740元的追高目標價樣樣來，以我寫文當下的股價大約落在588元，馬上就有網友說，這是台積電「我爸爸」來了，所以該賣囉（笑）。

其實上面說的這些狀況，總讓大家丈二金剛摸不著頭緒，更容易讓新手出現追高套牢的風險，你不信嘛，上漲又心裡癢癢覺得少賺，但如果相信了，又會住進高樓套房。像我的話就會參考參考，目標價不太會這樣看心情亂定，甚至是買進後就無腦喊多，導致最後套牢虧損到哭，也來不及停損了。

以台積電為例，我假設我也想買的話，通常會有幾個評估的步驟：

1.確認市場行情

自己喊股價都沒用，我個人比較信股票在市場的身價，這代表市場派的多數共識，這就會成為我的評估基準，其實直接看本益比就是最快的方式。

如果從過去數據來看，台積電本益比低於十倍是在208年金融海嘯期間，撇除這個特殊的黑天鵝之後，可以發現台積電殺下去的最低點，本益比大概就落在11到13倍左右，至於高峰則出現在2021年元月的31.2倍，疫情後有一段時間都維持在27倍，所以整理出一個邏輯。

台積電低檔的本益比落在11-13倍，而高點則是27倍-31倍之間，這就是近幾年市場願意給台積電的合理區間。

2.確認獲利能力

拉開近五年的EPS最清楚，台積電在新冠疫情前的EPS每年是13元左右，不過疫情帶動之後，2020年繳出19.97元，2021年突破兩個股本到了23.01元，2022年受到匯率貶值利多而繳出更誇張的39.2元，當然啦，這幾年先進製程的貢獻也越來越高，毛利、EPS當然跟著更漂亮。

所以如果撇除2022年這種特殊狀況不看，其實2020年、2021年的獲利都差不多，而2018年、2019年也是持平狀態，所以如果要我保守一點來看：

那麼我覺得台積電每年EPS繳出20元到30元沒問題，再取個中間值是25元。

3.計算目標價及心理設定

在看完本益比高低的區間之後，又抓出接下來可能的獲利，要來算目標價就比較簡單一點。我們都知道股價＝本益比 × EPS，如果你不知道的話，我先跟你科普一下，這個算法是從本益比的公式而來，不是我亂發明的，就不贅述了，有興趣的或不懂的再去上網查就好。

接下來就是套用台積電的數據，如果本益比算他最低11倍-13倍，每年EPS最差是20元好了，那就會得到目標價220元-260元，但260元應該會比較合理，因為220元算是更久以前的市場狀態。

那麼最理想是什麼狀態？本益比我們用27倍來算，31倍算是比較誇張的多頭行情就不納入計算，而EPS我們抓合理一點30元，那麼目標價會得到810元。

把三個步驟得到的結果合併起來，就會得到台積電的股價區間會260元到810元，如果殺到260元以下，在公司獲利仍不變的前提下，真是跳樓大拍賣的超級便宜！

至於台積電如果回到應該有的市場身價，那麼衝到800元以上也不用懷疑，不過一開始我有提到安全邊際，這就是說投資要打折，保守一點才能盡量降低市場風險，通常我的習慣是打個九折，這沒有一定，你也可以設定八折、七折，就看個人投資習慣，所以台積電260元打折後會得到234元，而810元的高點打折會來到729元。

不過還是要強調，這是我個人經驗分享，而且隨著市場資金脈動及每季季報公布，本益比及EPS都會跟著產業風向而改變，所以唯一不變的只有一個地方，那就是市場永遠是對的，不要逆勢而為，當市場調高本益比就是調高，你千萬不要想去亂空，又或是現在台積電被殺低，那你就不能太樂觀，不要看到漲一點點就跟著機構或市場起舞，別忘了，上次688元是怎麼來的，那就是發生在一片樂觀中，行情總在希望中破滅。

最後整理一下邏輯及結論，當我經過上面的推演之後，再看到台積電目前的股價跳動，其實馬上就能接受台積電股價在260到810元遊走，再以設定心中目標價而言，為了保守起見，我會以安全邊際打折後的729元作為基準值做為一個參考。假設啦，我買台積電的成本在588元好了，那麼只要上漲到720元甚至是碰觸到729元，就會滿足我個人的目標價，伺機準備賣出。

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