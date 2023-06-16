金融股如何買？專家提供「3種估價法」：這樣估CP值最高

編按：原文發文日期為6月8號

學會研究財報、經營概況、獲利來源後，不少人還是會詢問老牛該怎麼買，深怕自己買太高。

如果你也有同樣的疑問，這篇老牛將帶你學習3種估價方式，一起看下去吧！

金融股3種估價法

本淨比估價法：

判斷公司股價與帳面價值的關係，數據小於1代表股價越有機會被低估。

本益比估價法：

判斷目前價位買進後，多久可以回本的一種計算方法，數據越低代表股價相對便宜。

平均股利估價法：

由於金融股連年獲利、股利發放穩健，可用以計算「昂貴價、合理價、便宜價」的股價位階。

本淨比估價為例

三家金控本淨比為：

國泰金 1.05倍

第一金 1.57倍

玉山金 1.81倍

以本淨比CP值來排名：國泰金 > 第一金 > 玉山金

本益比估價為例

三家金控本益比為：

第一金 16.7倍

玉山金 21.6倍

國泰金 96.3倍

以本益比CP值來排名：第一金 > 玉山金 > 國泰金

平均股利估價為例

國泰金：

目前價位44.75元，位居「合理偏高」的股價位階。

玉山金：

目前價位25.9元，位居「合理偏高」的股價位階。

第一金：

目前價位28.1元，位居「合理偏高」的股價位階。

總結

研究金融股也要懂估價

學會研究財報、判断未來趨勢，是存股族的基本功，不過可別忘了，學會估價也很重要！

金融股「買低低」撇步！

透過以下3種工具，避免追高高、學會買低低：

本淨比：接近或低於1倍，代表股價有機會被低估。 本益比：本益比越小，代表回本所需的時間越短。 平均股利法：平均股利回推殖利率的相對價位。

3種估價工具經驗分享：

以金融股估價的CP值,老牛優先判斷的順序為：

平均股利法→本淨比→本比

對於金融股你有偏好的估價法嗎?

1. 本淨比！ 2. 本益比！ 3. 平均股利！ 4. 定期定額免煩惱！

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