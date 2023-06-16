金融股如何買？專家提供「3種估價法」：這樣估CP值最高
編按：原文發文日期為6月8號
學會研究財報、經營概況、獲利來源後，不少人還是會詢問老牛該怎麼買，深怕自己買太高。
如果你也有同樣的疑問，這篇老牛將帶你學習3種估價方式，一起看下去吧！
金融股3種估價法
本淨比估價法：
判斷公司股價與帳面價值的關係，數據小於1代表股價越有機會被低估。
本益比估價法：
判斷目前價位買進後，多久可以回本的一種計算方法，數據越低代表股價相對便宜。
平均股利估價法：
由於金融股連年獲利、股利發放穩健，可用以計算「昂貴價、合理價、便宜價」的股價位階。
本淨比估價為例
三家金控本淨比為：
國泰金 1.05倍
第一金 1.57倍
玉山金 1.81倍
以本淨比CP值來排名：國泰金 > 第一金 > 玉山金
本益比估價為例
三家金控本益比為：
第一金 16.7倍
玉山金 21.6倍
國泰金 96.3倍
以本益比CP值來排名：第一金 > 玉山金 > 國泰金
平均股利估價為例
國泰金：目前價位44.75元，位居「合理偏高」的股價位階。
玉山金：目前價位25.9元，位居「合理偏高」的股價位階。
第一金：目前價位28.1元，位居「合理偏高」的股價位階。
總結
研究金融股也要懂估價
學會研究財報、判断未來趨勢，是存股族的基本功，不過可別忘了，學會估價也很重要！
金融股「買低低」撇步！
透過以下3種工具，避免追高高、學會買低低：
本淨比：接近或低於1倍，代表股價有機會被低估。
本益比：本益比越小，代表回本所需的時間越短。
平均股利法：平均股利回推殖利率的相對價位。
3種估價工具經驗分享：
以金融股估價的CP值,老牛優先判斷的順序為：
平均股利法→本淨比→本比
對於金融股你有偏好的估價法嗎?
1. 本淨比！
2. 本益比！
3. 平均股利！
4. 定期定額免煩惱！
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