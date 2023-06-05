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大亞今年漲幅逾71% 多檔政策概念股再創新高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
碳權議題持續發燒。（本報系資料庫）
碳權議題持續發燒。（本報系資料庫）

電力與碳權等政策概念股表現強勢，大亞（1609）今日攻漲停34.8元，今年以來上漲逾71%，股價創下近兩年來新高，帶動亞力、華城也再創歷史新高價，亞力（1514）上漲4.45%至61元，華城（1519）上漲2.5%至162元。分析師表示，只要大盤沒有突然量急縮，OTC還有所表現的情況下，投資人可以把布局重點放在政策概念的股票上，長短線都可以操作。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，本周在外資熄火之後，內資方面尤其在政策概念股上相對積極，所以在選股操作思維上，只要大盤沒有突然量急縮，台積電沒有出現大幅度修正，且OTC還有所表現的情況下，就是個良性的多頭盤，此情況之下可以把布局重點放在政策概念的股票上，長短線都可以操作，因為現在短線力道強，相關概念股有政策支持，長線也有反應在基本面。

長線上可關注電力、電器電纜、碳權等族群；其中，碳權議題會持續發燒，不過因為相關股票較少，所以火力會較集中，短線會衝較快，但也會怕衝高後容易壓回，不過目前來看並非走45度角的急攻，所以問題還沒產生，還可以關注，而話題有機會持續延燒，今年預計7月成立碳交易所，明年開始實施的話，若話題持續延燒，股價有機會再表現。

重電概念股、電動車概念股：士電、中興電、華城、亞力、樂事綠能、華孚、為升、飛宏、大亞、雙鴻、毅嘉、新盛力、建準。

碳權概念股：正隆、華紙、榮成、農林、寶隆、台泥、台塑、國產、永光、中華化、東聯、中華電、遠傳、倍力、資通、叡揚。

碳排放

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