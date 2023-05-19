三陽（2206）發重訊澄清聲明…EPS不只6？ 網喊「準備噴」：開盤先10張

三陽工業（2206）首季獲利大爆發後，旗下機車拚擴大外銷，下半年電動機車將開賣，預期很快放量。三陽針對媒體報導發出澄清聲明，PTT網友看完卻反而認為「穩了」，有人嗨喊「一定漲停板」。

三陽今年首季營收153.6億元、年增37.5%，稅後純益13.5億元，同步大增36.7%，單季每股純益（EPS）交出1.71元的佳績，大幅優於去年同期。法人估，三陽今年全年EPS將超過6元，當前本益比料有15倍的水準，預期明年有望繼續戰新高。

PTT網友貼出三陽針對媒體報導發出的聲明，三陽指出「上述媒體報導中，全年銷售量及EPS係媒體臆測，有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明」。然而一番說明卻讓網友認為「漲定了」，嗨喊「此地無銀三百兩，穩了」。

其他網友則留言「噴」、「利多出盡已反應」、「所以不只六元，媒體低報」、「繼續噴」、「逮到機會當然好好炒一波」、「三陽：少瞧不起人了」、「50就出光了 幫我QQ」、「2023 Q1的機車銷售量和2022 Q1比還少了10%左右，SYM還逆勢成長，真的很猛」。

還有網友留言「我覺得用這樣發重訊比買業配便宜很多」、「今年含處分資產，保守至少7塊，股價很可能130以上」、「這個推翻臆測的聲明，其實就是給自己打廣告啦」、「明天一定漲停板」、「明天開盤買10張」。