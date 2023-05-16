航空雙雄 營運旺到明年

航空機票大漲三成、近半年增班率逾四成，加上油價持續走低，華航、長榮航、星宇及虎航今年營運很有看頭。業內預期，航空業本季營運將優於上季，暑假旺季將屆，下半年優於上半年，今明兩年業績將持續強旺。

業者認為，航空業今年客運成長力道比預期中還好，華航、長榮航搶攻市場復甦商機，持續增班加開新航點，補足貨運下滑的壓力，看好市場需求強勁，就今年來看，將一路旺到年底。

華航、長榮航也表示，自解封以來，國人對於疫情的恐懼已經遠離，喜愛出國旅遊需求再度浮現，尤其因為疫情取消近三年獎勵旅遊團及員工出國旅遊團等，復甦的速度相當快，這是解封後的第一個暑假，早就在今年第1季及第2季超前部署全面大增班，全面迎接疫後復甦的第一個暑假。

法人分析，美國經濟疑慮環伺、中國大陸復甦步調比預期緩慢，國際油價連續第四天下跌，長期也不利原油需求，西德州原油6月期貨的報價已跌破每桶70美元價位，油價占航空業成長達三成，隨著油價下跌，載客率衝高、票價攀升的效益會更明顯。

針對今年暑假，華航、長榮航不斷增班，加開新航點，華航今年夏季新班表又比上一個季度增加五成航班，客運已經恢復到2019年（疫情前）八成的航班數量，還會視市場需求做調整。

長榮航客運持續復飛後，今年的夏季班表規劃也已經恢復到疫情前的83%。華航、長榮航及台灣虎航都針對亞洲區間市場依客戶需求提供包機服務。

華航看好歐洲及亞洲區間市場的復甦力道，7月6日開航高雄-金浦及7月18日桃園－布拉格等新航線。新增高雄－首爾金浦航線，提供每周三班往返服務。

歐洲布局是華航今年的重頭戲，包括6月下旬倫敦增為每周五班，7月開航每周兩班布拉格，成為台灣唯一由台灣直飛捷克的航空，隨著歐洲六航點每周飛航30班；另外，北美航線桃園－洛杉磯目前每周飛航十班，搭配獨家航點桃園－安大略航線每日一班，總計大洛杉磯地區每日最多達三個班次；舊金山5月起已增為每周九班；紐約航線6月起增為每周四班服務。

長榮航今年獲利最好的北美線及歐洲線持續強化布局，5月起台北-舊金山、台北-芝加哥、台北-米蘭航線陸續增班，北美航線將達每周84班、歐洲航線每周32班，東南亞航線每周140班，客運營收可望持續成長。