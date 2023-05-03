台積電（2330）跌出買點了？ 專家曝光：「這數字」是可入手布局的空間

台積電（2330）今天股價走勢疲弱，開盤跳空摜破500元關卡，達496元，下跌5元，市值縮水1296億元，盤中影響大盤約41點。

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中分析，未來第三季帶動晶片產業只要就看AI和蘋果產品發表，也點出490附近會是台積電的股價偏強力的支撐，投資人可以考慮接近這價位的時候慢慢進場布局。

以下為影音內容：

這幾周股市比較偏向震盪的局面，最近話題很多的半導體族群，因為台積電近期開了法說會，韓國的三星最近動作也非常大，甚至韓國的總統也去訪問了美國，歐美之間的半導體法案，也都陸陸續續要出籠。

上述種種事件，對於晶片產業未來的發展是怎麼樣，因為晶片產業始終是中美對抗之下核心的產業。

台積電法說會／三星獲利暴跌 告訴你的事...

台積電

台積電第一季營收不如預期，但是它的毛利率跟營利率都比大家好，所以就這兩個原因，第一因為台幣貶值，另外原因則是整個先進製程比重拉高。

預估未來第二季，台積電的看法是相對保守的，認為季度會出現衰退的情形，反而比較看好AI...，手機及PC目前都不是很好。

在資本支出裡面維持320到360億的區間，對於整個庫存的調整，至第三季可望完成；而高雄廠的部分可能不做成熟製程，轉為先進製程，不過目前還在評估之中。

其實就是再說「接下來第二季不會太好」，整體提升業績可能在下半年的時間點。

三星

南韓媒體報導，三星電子的4奈米晶片製程良率已改善，堪與台積電相比擬。路透

三星的營利相當糟糕，較去年暴跌9成多的數字，目前為止最重要的DRAM跟NAND Flash兩個產品，整體的市況不佳。

所以很罕見的三星開始減產記憶體，且會開始增加晶圓代工的比重，但又沒辦法在短時間之內追上台積電，三星在今年恐怕會面臨一個相當嚴苛的業績考驗。

當然這也是台積電拉開跟三星差距的最好時機。

歐晶片法案牽動各國 台灣地位越顯重要？

歐洲即將要通過半導體法案之後，各國都想要跟台灣合作，就有傳出台積電準備去德勒斯登去設一座廠，且一座晶圓廠周邊也要有封測廠，要有一些相關的半導體供應鏈，這部分聽說義大利相當有興趣。

所以義大利可能會靠著終結「一帶一路」來看台灣合作。

可以看出半導體在全世界目前的競逐裡面，是扮演一個非常重要的角色。

帶動晶片產業！AI和蘋果是半導體的希望

未來看好的領域，第一就是AI，近期中國也陸續再推出AI相關的程式，甚至是伊隆馬斯克現在也成立了X.AI的公司，可以看到大家都往AI去前進，是個不爭的事實。

AI需要大量的晶片，所以整個AI的產品，恐怕成為台積電或是全世界最具爆發力，像連台積電也說HBC，就是高速運算的部分，是未來最看好的領域。

第二個領域，整體的手機可能要期待下半年的蘋果新手機推出，才有可能會有一番翻轉的局面，因為蘋果的手機畢竟都是能帶動整個市場的，引領市場的風潮和氣氛。

甚至連台積電原本最寄望的3奈米，原來是在今年上半年就要開始量產，量產是蘋果M3的晶片，也就是用在NB跟PC上，但因為現在市況不佳，所以M3的晶片已經延遲，延遲到下半年，所以會採用第一個3奈米的應該是蘋果公司的A系列，用於iPhone的處理器。

看起來台積電的產能要拉升，要等到下半年的蘋果出貨之後，AI和蘋果就是目前台積電相對比較看好的兩個領域。

台積電股價

台積電目前為止大概在500元上下左右震盪，去年的EPS是39元，今天以目前的預估會是35元。

若用35元去算其實本益比並不是很高，500除以35來說的話，本益比是14倍左右的一個數字。

個人認為如果股價在往下一點點，其實台積電是進入可以布局的空間，而圖中的藍色標線，是去年底跟今年出了一個跳空缺口所在的位置，這位置可能就是前波高點，約莫是490元附近的數字。

這數字就是一個比較偏強力的支撐，投資人可以參考台積電的支撐。

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