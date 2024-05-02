台股行情波動大 緊盯三重點
台股近來多空交戰，指數震盪整理。市場專家昨（1）日指出，5月行情波動大，投資人可觀察三大重點，包括：一、強勢股是否出現敗象；二、留意盤勢反轉訊號；三、美、台重量級企業法說會與財報等產業展望。逢高不宜失去警戒意識，確保獲利成果。
第一金投顧董事長陳奕光認為，影響5月台股漲跌的內外在因素繁多，預期行情將大幅震盪，投資人宜留意三大訊號，確保獲利戰果。
首先，投資人可觀察在鴻海（2317）、台積電等強勢股未露敗象、反轉走弱前，台股仍有再戰波段高點的機率，但逢高不宜失去持股警戒意識。
再者，留意盤勢反轉訊號。若台股出現跳空急跌，或量能出現急遽增加時，都將可能出現較大幅度的拉回，包括爆量反轉、美股明顯轉弱等危險訊號。
最後是美、台重量級企業法說會與財報等產業展望。本周應關注蘋果等科技股財報，另外，鴻海預計5月14日舉行法說會，會中釋出的訊息洞悉AI、消費性電子等景氣走勢關鍵風向球。
台新投顧副總黃文清指出，目前正值財報與法說會旺季，展望優於預期的公司，股價應有上漲契機。
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