繳稅季節！台股湧現申讓潮 籌碼鬆動受關注

5月為國內報稅期，因應繳稅需要，4月上市櫃公司董監事、經理人等內部人，申讓持股超過15萬張，總申讓金額進逼130億元、達127.64億元。展望5月，預期申讓潮將持續、並達高峰，台股籌碼鬆動效應值得關注。

台新投顧副總黃文清昨（1）日表示，在報稅季節干擾下，近二個月來，大股東的賣壓源源不絕釋出，3月上市櫃董監與大股東申讓張數約21萬張，總申讓金額135億元。

4月申讓張數與申讓金額仍維持今年的高檔水準，統計4月董監與大股東申讓張數15.08萬張，總申讓金額為127.64億元，合計申讓的上市櫃企業共計有六、七十家，大股東賣壓潮湧現。

觀察4月來大股東申讓持股，集中在半導體、光電、網通、資訊服務、電子零組件、電腦周邊等電子股，傳產則分布在生技、營建、食品、紡織、航運、百貨、電機、橡膠、鋼鐵、觀光、金融等。

其中，帝寶（6605）、崇越、南寶、長榮航、大江、光耀、家登等，被申讓金額都超過5億元；另外，緯穎、大田、天良、中再保、天品、德晉、欣興、樺漢、建大等，也被申讓逾1億元。

長榮航、光耀、天品、帝寶、中再保等，4月也被申讓超過萬張；天良、崇越、德晉、大江、南寶、大田、建大、建新國際、家登、欣興等，申讓張數則都在千張以上。

長榮航董事長榮國際、愛山林董事長祝文宇、中再保董事長榮國際等，是以一般交易方式申讓。

崇越科技共同創辦人郭智輝等，是以洽特定人的方式申讓；南寶董事寶建企業、大田董事南豐興企業等，則以鉅額逐筆交易的方式申讓。

第一金投顧董事長陳奕光表示，現階段因報稅「賣股求現」、及台股短線多空震盪劇烈的交互影響，董監與大股東的持股轉讓張數與金額持續攀高，預期將邁入持股出脫密集期。

陳奕光指出，隨申報綜合所得稅的季節到來，據往年經驗顯示，公司大股東通常會在這段期間「賣股票換現金」，用以繳稅，相對而言，也將壓抑台股大盤或個股走勢。

法人認為，整體而言，企業大股東與董監事，為繳稅需要而申讓持股求現，是現階段干擾台股的因素之一。



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