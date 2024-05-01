快訊

聯準會決策出爐 ！利率連六度按兵不動 放慢縮表速度

大雨開轟台中南投 吳德榮：今天中部以北雨勢較大 周六才轉晴

就市論勢／車電、AI概念、半導體 吸睛

經濟日報／ 許維哲（第一金小型精選基金經理人）

盤勢分析

4月下旬以來，科技、金融及高息股等，輪番帶領台股重返高檔修復行情，惟勞動假期前，市場觀望聯準會利率決策及談話動向，台股4月30日收盤跌98點收20,396點。台股後市仍偏多看待，主要看好除權息旺季即將到來、5月20日總統就職行情，加上景氣對策信號亮出第三個綠燈等，大、小型股輪動表現可期，短線股價走勢料持續高檔震盪。

3月景氣對策信號綜合判斷分數由29分上升至30分，連續三個月亮綠燈，出口動能延續，景氣復甦，台股也偏熱絡，製造業指數維持穩健，台灣整體景氣復甦逐漸擴散至製造業，其中工業生產數據受惠AI等新興科技帶動，資訊電子表現較佳，隨存貨調整告一段落，可望帶領生產數據進一步回溫。

投資建議

4月上旬台股最高曾站上20,883點歷史高位，4月中旬雖一度下殺超過1,500點，最低來到19,291點，惟在市場消化中東地緣政治風險、美國暫緩降息與企業財報陰霾等變數後，科技股隨美國科技股、費半指數止跌後反彈，金融股在高殖利率題材加持下攻高，科技、金融股領軍台股修復行情，然股價快速反彈，加上聯準會利率政策動向偏鷹預期等，短期獲利了結賣壓湧現、股價震盪加大，追價意願降低。

特斯拉執行長馬斯克前往中國大陸訪問，取得其全自動輔助駕駛系統進入中國大陸市場重要進展，也帶動車電相關概念股撐盤上漲，後續包括車電、AI概念等台廠供應鏈優勢產業，半導體、IP矽智財、散熱模組相關、PCB等，仍是值得留意標的，台股進入高檔區後，料由大、小型股輪動表現，支撐後市攻高走勢。

台股 景氣對策信號

延伸閱讀

日、澳、紐隨美股跌勢收低 其餘亞股適逢假日休市

通膨澆熄寬鬆希望 路透：聯準會幾篤定利率維持不變

台股明天開盤注意！Fed凌晨公布決策 料掀起美股動盪

台股3月大好時…他預告將泡沫！實戰38年如何看到轉折點？拆解520後行情重點

相關新聞

就市論勢／車電、AI概念、半導體 吸睛

4月下旬以來，科技、金融及高息股等，輪番帶領台股重返高檔修復行情，惟勞動假期前，市場觀望聯準會利率決策及談話動向，台股4月30日收盤跌98點收20,396點。台股後市仍偏多看待，主要看好除權息旺季即將到來、5月20日總統就職行情，加上景氣對策信號亮出第三個綠燈等，大、小型股輪動表現可期，短線股價走勢料持續高檔震盪。

整理包／5月迎股東會旺季！指標大廠依序登場

隨著時序進入五月份，也迎來股東會旺季，據金管會日前公布統計顯示，截至目前已有700餘家上市櫃及興櫃公司，將在5月召開股東...

電動車族群領漲抗跌 小米電動車SU7 「台廠受惠股」前景樂

台股盤面近來雖進入震盪整理格局，個股股價多起起伏伏，其中汽車、電動車族群相對抗跌，多檔個股如怡利電（2497）、車王電、...

聚焦台美潛力股 三多策略配置為今年首選

短線美國總統初選及以伊戰爭不確定性升溫，加上觀望24Q1財報披露與展望預測下，近期美股整體波動度將加劇，富邦台美雙星多重...

證交所、碳交所與臺北大學攜手舉辦碳交易論壇

臺灣證券交易所攜手臺灣碳權交易所及國立臺北大學共同舉辦「臺灣碳定價發展論壇暨自願性碳權抵換完整性國際講座」論壇，於4月2...

你會被騙嗎？小心「抽股票」與「投資未上市櫃股票」的詐騙手法

股票公開申購俗稱「抽股票」，指初次上市櫃或已經上市櫃的公司要辦理現金增資發行新股，而透過公開管道讓投資人申購。依照目前的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。