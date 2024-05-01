盤勢分析

4月下旬以來，科技、金融及高息股等，輪番帶領台股重返高檔修復行情，惟勞動假期前，市場觀望聯準會利率決策及談話動向，台股4月30日收盤跌98點收20,396點。台股後市仍偏多看待，主要看好除權息旺季即將到來、5月20日總統就職行情，加上景氣對策信號亮出第三個綠燈等，大、小型股輪動表現可期，短線股價走勢料持續高檔震盪。

3月景氣對策信號綜合判斷分數由29分上升至30分，連續三個月亮綠燈，出口動能延續，景氣復甦，台股也偏熱絡，製造業指數維持穩健，台灣整體景氣復甦逐漸擴散至製造業，其中工業生產數據受惠AI等新興科技帶動，資訊電子表現較佳，隨存貨調整告一段落，可望帶領生產數據進一步回溫。

投資建議

4月上旬台股最高曾站上20,883點歷史高位，4月中旬雖一度下殺超過1,500點，最低來到19,291點，惟在市場消化中東地緣政治風險、美國暫緩降息與企業財報陰霾等變數後，科技股隨美國科技股、費半指數止跌後反彈，金融股在高殖利率題材加持下攻高，科技、金融股領軍台股修復行情，然股價快速反彈，加上聯準會利率政策動向偏鷹預期等，短期獲利了結賣壓湧現、股價震盪加大，追價意願降低。

特斯拉執行長馬斯克前往中國大陸訪問，取得其全自動輔助駕駛系統進入中國大陸市場重要進展，也帶動車電相關概念股撐盤上漲，後續包括車電、AI概念等台廠供應鏈優勢產業，半導體、IP矽智財、散熱模組相關、PCB等，仍是值得留意標的，台股進入高檔區後，料由大、小型股輪動表現，支撐後市攻高走勢。