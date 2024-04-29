台股大漲欲戰前高 這族群卻早創高

台股29日大漲375.01點，收在20,495.52點，在台積電（2330）、鴻海、金融股等帶領下，收復月線，往4月10日的高點20,883.69點邁進。不過據統計，4月10日大盤開始修正後，卻仍有高達18種族群漲幅已超越大盤，大多為傳產類股，其中營建表現最亮眼，4月10日以來漲幅達16%，其次為航運和數位雲端。

台股4月10日創高後下跌回測季線，指數今反彈站回月線，但仍距離高點有388.17點，雖然電子股大多尚未攻克4月10日的位階，但傳產股在這波大盤的修正期間異軍突起，以營建漲勢最為兇悍，4月10日至今波段漲幅達16%，今更有7檔個股攻上漲停板。其次為航運族群，漲幅9.5%，第三為數位雲端，漲幅9.4%。

其餘觀光、造紙、居家生活自4月10日以來皆有超過5%的漲幅，值得注意的是，先前強勢的電機族群有轉弱的跡象，小跌0.002%，電纜的漲勢也縮小，小漲0.028%。

營建股漲勢剽悍，在今漲停板的34家中，就有7家營建類股漲停，分別為富裔、國建、昇陽、宏璟、上曜、聯上發、鄉林。其中國建（2501）再次衝上新高價至41.55元，從4月10日以來漲幅高達66%，狠甩大盤。

航運股則貨櫃、散裝、甚至內陸貨櫃運輸皆有上漲，陽明受惠運價上漲、歐洲船班空班增加等股價近日點火走強，志信則因資產題材連兩日攻上漲停板，志信在2022年簽訂文山區實踐段三小段都更合建案，規劃興建地上17樓、地下3層的集合住宅，並已於去年12月申請都市更新事業計畫報核。

數位運端部分，由富邦媒帶動漲勢，富邦媒今強漲逾4%，收442元，投信已連買7天。富邦媒旗下momo購物網指出，近一週「休閒紓壓票券」業績成長破30%，又以「泰式按摩」最為消費者青睞。