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夏季飲品商機 食品業概念股蓄勢待發

中央社／ 台北29日電
股市示意圖。圖／Ingimage
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時序將進入5月，飲品冰品業將邁入夏天旺季，包括統一、泰山黑松、南僑等國內食品類概念股營運看俏。

根據統計，台灣飲料產業2023年產值再創新高，超過新台幣570億元，今年有望再創新高，統一、黑松、泰山業績可望受惠；另外，冰品需求隨著天氣炎熱而增加，南僑旗下杜老爺冰品業績有望持續攀升。

台灣茶飲品年產值達近200億元，使每年茶飲品成為兵家必爭之地。以台灣包裝茶市場來看，統一旗下統一麥香、茶裏王和純喫茶即占銷售前5名。在統一不斷開發新品及促銷下，今年夏季有望帶動茶飲料銷售。

黑松旗下最長銷商品之一為黑松沙士，根據經濟部統計處資料顯示，2023年台灣碳酸飲料市場規模逾57億元，創下近11年來新高，年增4.01%。看好市場持續成長，黑松沙士推出啤酒花風味將於5月上市，有助推升夏季飲料業績。

泰山2022年拿下果汁品牌「香吉士」代理，藉此強化餐飲通路的經營；另外強攻碳酸飲料市場，包括果汁和氣泡水都將成為今年第3季衝刺業績的商品。

南僑子公司皇家可口擬在台申請上市櫃案，須經今年5月股東會通過。皇家可口旗下有「杜老爺系列冰品」及「卡比索皇家俄羅斯冰淇淋」雙品牌，持續推陳出新搶市。

冰品 泰山 黑松

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