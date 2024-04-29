外資買超342億創今年第六大 前10中竟有7檔都是這族群

台股29日開高走高，早盤以20235.93點開出，終場收在最高20495.52點，上漲375.01點，漲幅1.86%，成交量4199.96億元，三大法人買超421.93億元。外資買超342.37億元，為今年第六大單日買超金額。其中外資買超中信金（2891）最多，總計買超52,600張，為連續第二日買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超342.37億元，投信買超38.37億元，自營商買超（合計）41.18億元，其中自營商（自行買賣）買超25.29億元，自營商（避險）買超15.89億元。

外資今日買超台股342.37億元，超越2月23日的308.29億元，創下今年來單日買超金額第六大紀錄，排在前面的為3月4日的368.79億元，1月22日的369.44億元，3月8日的432.35億元，2月15日的562.57億元，而排名第一的則是1月19日的807.97億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是中信金、新光金、臺企銀、開發金、國泰金、玉山金、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、聯電、國票金。

中信金公告股利，每股配發1.8元現金股利，盈餘配發率約63.83％，雖略低於上一年度64.5％盈餘分配率，但與2017年到2021年盈餘分配率落在45.8％到56.5％相比，仍比前幾年佳。中信金2023年稅後純益為560.81億元，每股稅後純益（EPS）達2.82元。

另外已公布股利的金控公司還包括元大金擬配股利1.3元，其中現金股利1.1元、股票股利0.2元；玉山金擬配股利1.4元，包括現金股利1.2元、股票股利0.2元；兆豐擬配股利1.8元，創歷史新高，包括現金股利1.5元、股票股利0.3元，股利配發率約76%。

國票金擬配股利0.976元，包括現金股利0.73元、股票股利0.246元；第一金擬配股利1.15元，包括現金股利0.85元、股票股利0.3元；合庫金擬配股利1元，包括現金股利0.65元、股票股利0.35元；另外，新光金則不配股利。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是長榮航、矽統、中環、華航、京元電子、中工、南港、復華香港正2、富邦恒生國企正2、陽明。