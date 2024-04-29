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千金股排名洗牌 信驊盤中重奪股王寶座

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股29日開高走高，早盤以20235.93點開出，盤中最高達20484點，大漲超過300點，盤面上權值股上漲的居多，台積電盤中最高一度來到794元，上漲12元，漲幅1.4%。千金股今表現亮眼，股王寶座易主，信驊（5274）早盤一度拉升至3220元，超車世芯-KY成為台股最貴個股。

千金股今日上漲的居多，其中信驊、M31盤中分別大漲逾半根停板，力旺也有超過4%的漲幅，而下跌較重的則是弘塑，早盤創高後，盤中最低一度下跌至1105元，跌幅超過4%。 

Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%，摩根大通（小摩）預期，Meta明年將採購8,000組GB200機架及1萬組B100 HGX機架，且對低成本的ASIC需求將增加，以支持更多推理活動，這都將嘉惠台系AI供應鏈如信驊。

股后信驊董事長林鴻明日前表示，目前客戶端庫存大部分都消化得差不多了，信驊受惠AI產品世代交替，客戶擴大採購傳統伺服器的浪潮，加上後續新一代AI伺服器也對信驊的晶片需求大增，2024年營運確定會較去年大幅成長。

林鴻明分析，AI伺服器單一裝置BMC用量較傳統伺服器倍增。以價格來看，傳統伺服器要價約1,500美元至3,000美元，AI推論伺服器則提升到3,000美元至2萬美元，AI訓練伺服器更高達15萬美元。考量目前AI伺服器進入新舊世代交替，客戶端把同樣的錢先投入建置傳統伺服器，裝置量可比買AI伺服器倍增以上，因此投入大舉採購傳統伺服器，因而提升信驊短期營收動能。 

AI 伺服器

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