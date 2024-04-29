矽光子族群成盤中亮點 這檔早盤直衝漲停

受惠台積電（2330）將採用共同封裝光學元件，矽光子族群29日成為盤中焦點，其中上詮（3363）早盤直衝漲停130元，訊芯-KY（6451）、光環（3234）、旺矽（6223）等三檔盤中上漲超過8％，智邦（2345）、波若威等也有4~5%的漲幅。

台積電於美國時間24日舉行的北美技術論壇上，釋出最受矚目的矽光子整合技術進展，強調正在研發緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術，同時首度揭露預計2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，並於2026年整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件（CPO），將光連結直接導入封裝中。

台積電表示，正在研發COUPE技術，以支援AI熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長。至於矽光子整合技術，台積電指出，COUPE使用自家SoIC-X晶片堆疊技術，將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上，相較於傳統堆疊方式，能為裸晶對裸晶介面提供最低電阻及更高的能源效率。

業界分析，AI帶來的資料高速傳輸需求會比現行倍數成長，未來資料傳輸的介質將會由銅更改為光纖，矽整合光纖的封裝方式將會是未來先進封裝領域的一大重點。

台股今日開高走高，早盤以20235.93點開出，盤中最高達20484點，大漲超過300點，盤面上權值股上漲的居多，台積電盤中最高一度來到794元，上漲12元，漲幅1.4%。

光環早盤以48.4元跳空上漲，盤中一度拉升至49.3元，漲幅超過8%，股價創下2020年7月以來新高 ；訊芯-KY以165.5元開出，盤中一度來到179元，一舉站上半年線；旺矽早盤以415元開出，盤中最高來到438元，創下歷史新高價。