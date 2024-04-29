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京元電出售陸子公司股權 早盤直衝漲停 收復所有均線

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
京元電子。圖／聯合報系資料照片
京元電子。圖／聯合報系資料照片

京元電子（2449）上周五宣布，決議出售持有蘇州子公司京隆科技92.1619% 股權，預計交易金額為人民幣48.85億元，約為新台幣217.15億元，預定今年3季完成交易，交易後京元電持股為零。京元電子29日開盤表現強勢，早盤衝上漲停105元，一舉站上所有均線，盤中成交量逾1.5萬張。

京元電此次交易將處分利益約為38.27億元，每股純益增加約3.13元，及每股淨值增加約3.23元。京元電董事會決議，為回饋長期支持本公司之股東，與股東共享投資成果，將此次處分取得之資金提撥約新台幣36.68億元，分別於民國114年及115年每股各加發現金股息1.5元。

京元電表示，公司考量京隆科技公司所處的環境，並衡量京元電子公司未來營運發展成長策略規劃和財務資源長期做更有效之運用，董事會因而做出此時退出中國半導體製造業務的決議。

先前晶圓代工龍頭台積電（2330）在法說會上對先進封裝的說法，指出未來在CoWoS的後段oS封測業務上，將增加由OSAT（封測廠）協力廠商援助，業界指出，京元電目前在CoWoS後段的FT（終端測試）與Burn in上擁有極高的市占率。

京元電看好HPC、AI軟硬體產品規格複雜度提高，強化無晶圓廠（Fabless）先進製程產品的測試服務，將投資多元智慧高階測試系統，預期今年底前到位並進入客戶驗證，效益將在年底到明年間逐步顯現、挹注營運動能。

京元電表示，全球大客戶產品已改變，營運發展策略上將集中資源投入台灣半導體製造供應鏈，與客戶及供應商密切合，強化無晶圓廠先進製程產品的測試服務，也要獨立整合晶圓廠（IDM）加大委外代工的訂單，創造營收及獲利更高的成長空間。

京元電 晶圓廠

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