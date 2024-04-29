台股早盤大漲逾200點 台積電開高8元

台股29日開盤指數為20,235.93點，上漲115.42點。台積電（2330）開盤價為790元，上漲8元。早盤大漲逾200點，一度來到20,381點。

群益投顧表示，對應來看，雖然台股大盤未能排除向上封閉4月15日向下跳空缺口(20,700點上下)，惟估計於4月16日向下跳空缺口下緣(20,365點)上下轉承壓、陷多空遲疑的機率偏高。。

台股受惠政策積極偏多，但相對台股弱勢的美股且尚存殖利率高檔下令評價承壓風險。台股政策偏多挹注VS基期明顯偏高，現階段仍以非電(低基期)題材股為主軸，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

資產概念股─此前受惠資金挹注推升520檔期的營建股，近期漸顯因籌碼過熱而強弱分歧，但氛圍仍呈熱絡下，部分資金見轉移至資產股態勢，加上美債殖利率進逼近三年以來高檔，折射出市場由期待fed降息，漸轉呈對通膨黏著的擔憂，亦對資產股加分。

上周五（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,239.66點，上漲153.86點、漲幅0.4%，S&P500指數上漲1.02%，那斯達克指數上漲2.03%，費半指數上漲2.61%。台積電ADR漲1.3%，較台北交易溢價15.3%。

微軟和Alphabet優於預期的財報帶動美股上周五（26日）加速上漲，標普500指數創今年來最佳單周表現，幾乎完全收復前一周失地；Alphabet上周五大漲10%，微軟漲1.8%，輝達大漲6.2%。本周就看「科技七雄」壓軸公布財報的蘋果公司和亞馬遜能否再掀一波AI狂潮。

三大法人上周五集中市場合計買超270.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超205億元，投信買超34.3億元，自營商（自行買賣）買超19.5億元，自營商（避險）買超11.3億元。

統一期貨說， 檢視選擇權金流，外資布局1.8億元偏多部位，自營商則布局0.17億元偏多部位。外資選擇權淨部位小幅翻多至0.11億元；自營商偏多部位小增至4.04億元，綜合金流偏多看待。選擇權未平倉部分，5月W1週選賣權最大未平倉仍為19,300點，買權最大未平倉上升100點至20,400點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資上周四夜盤減碼2,274口空單，上週五日盤則大幅減碼4,292口空單，未平倉淨空單降至-10,662口；十大特定法人大幅減碼4,682口空單至-2,538口。外資上周五日盤逢高顯著減碼空單，近期籌碼來回變增減頻繁，使盤勢震盪，後觀察能否出現大額空單減碼並翻正，則有利台指打破震盪格局。惟目前空單水位仍高，偏空看待。十大特法空單大減，中性偏空看待。

近期台指處在月季線震盪的中性格局，但兩均線間仍有近800點點差，加上美股財報多空交雜，外資期現貨籌碼多空不定。