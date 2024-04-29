00940跟00939沒人討論…只剩下00941有點聲音？女子一查：網路社群聽聽就好

上班前碎碎念系列

美國大型企業財報上週五陸續公布，表現亮眼拉升股價上漲，不過由於通膨壓力仍在，加上降息時程還不明確，漲勢並沒有太大。

主要指數：道瓊+0.40%、標普+1.02%、納斯達克指數+2.03%、費城半導體指數+2.61%；台積電ADR+1.26%。

美國債券市場目前漲跌看起來還是跟投資人預期心理及交易造成的有關，而非政策性因素。同樣的台股債券ETF方面，女子自己也是不會大力追，但是如果合理價格、也就是沒有大幅溢價的話，我自己會稍微加碼的。而美元部分則持續走強，目前1美元兌日圓已經突破158。

最後提一下ETF，最近不少facebook社群論壇，有00941的去各大論壇說「現在高股息沒人要討論了，聲音只剩下00941了（類似的聲音），女子特別看了一下從00939以來過去30天的討論聲量：00940>00939，其他幾檔高股息或者00941其實都沒有太多討論。

所以女子藉由這個例子想要提醒大家的是：網路上社群聲音聽聽就好...尤其投資海外ETF有額度上限（如00941），大家更要看折溢價。

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