快訊

日圓一再走貶且早跌破底線 日本當局為何仍然袖手不管？

寶林茶室中毒案奪第4命！40歲女器官衰竭搶救不治 王必勝：仍有2人住院治療

00940跟00939沒人討論…只剩下00941有點聲音？女子一查：網路社群聽聽就好

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

美國大型企業財報上週五陸續公布，表現亮眼拉升股價上漲，不過由於通膨壓力仍在，加上降息時程還不明確，漲勢並沒有太大。

主要指數：道瓊+0.40%、標普+1.02%、納斯達克指數+2.03%、費城半導體指數+2.61%；台積電ADR+1.26%。

美國債券市場目前漲跌看起來還是跟投資人預期心理及交易造成的有關，而非政策性因素。同樣的台股債券ETF方面，女子自己也是不會大力追，但是如果合理價格、也就是沒有大幅溢價的話，我自己會稍微加碼的。而美元部分則持續走強，目前1美元兌日圓已經突破158。

最後提一下ETF，最近不少facebook社群論壇，有00941的去各大論壇說「現在高股息沒人要討論了，聲音只剩下00941了（類似的聲音），女子特別看了一下從00939以來過去30天的討論聲量：00940>00939，其他幾檔高股息或者00941其實都沒有太多討論。

所以女子藉由這個例子想要提醒大家的是：網路上社群聲音聽聽就好...尤其投資海外ETF有額度上限（如00941），大家更要看折溢價。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00941中信上游半導體 淨值 通膨 降息

延伸閱讀

日圓貶值牽動匯率戰 謝金河：密切關注股市恐受波及

在台積電工作時股價才80元 他：漲到600才驚覺400不算什麼

中信金（2891）配息1.8元太漂亮將拉「漲停」？ 不敗教主：獲利遠勝過兆豐金

將帶著500張00878參加除息…加上00929每月加薪9萬！ 小師傅：吃滷肉飯都可以加滷蛋了

相關新聞

00940跟00939沒人討論…只剩下00941有點聲音？女子一查：網路社群聽聽就好

美國大型企業財報上週五陸續公布，表現亮眼拉升股價上漲，不過由於通膨壓力仍在，加上降息時程還不明確，漲勢並沒有太大。

美股齊揚 台股留意財報法說、聯準會動向

美股上週五齊揚，法人認為，且美股漲多，台股處於高檔，仍須留意後續美股財報、聯準會（Fed）動向，及台股陸續召開法說會

專訪／億級股市交易員「巨人傑」 追求成就感的自虐人生

將股市交易員當成一份專職工作，花14年時間將家裡給的第一桶金50萬元，操作成年交易量5,000億元、占券商分點單一標的成...

富蘭克林投顧：高品質複合債 防範投組下檔風險

富蘭克林證券投顧表示，儘管目前市場對美國聯準會何時啟動降息的時間點有多方揣測，然而就歷史經驗，債市行情於停止升息後即可開...

AI 硬體 仍是台股電子股投資主軸

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近日持續上演大怒神戲碼，一下大跌近300點，隔天又大漲逾200點。不過牽動台...

本周台股／季線有守 就等重新站上月線時機

台股加權股價指數不僅堅守季線不跌破，K線低點還愈墊愈高，上周大盤指數以2萬120點作收，周指數上漲593點，漲幅3.04％，從目前情勢看來，季線有守，就等重新站上月線的時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。