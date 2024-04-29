專訪／億級股市交易員「巨人傑」 追求成就感的自虐人生

將股市交易員當成一份專職工作，花14年時間將家裡給的第一桶金50萬元，操作成年交易量5,000億元、占券商分點單一標的成交量達90%的億級交易員，財金暢銷書《巨人思維》作者巨人傑比一般人有更深度的知識追求，以及不斷追求的自我成就感動機，儘管自虐，卻讓他一步一步朝最強交易員邁進。

「我最怕的不是沒辦法在市場上賺錢，也不是怕賠錢，而是怕自己沒辦法突破。」巨人傑在3年多前的航運股熱潮中一戰成名，熱衷交易的他最高曾每天17小時交易國內外股期，今年3月出書分享他的交易員養成之路與心法，至今蟬聯財經書籍熱銷排行榜第一名，也讓外界一窺以股市交易員為職的心路歷程。

巨人傑接受訪問當天，突然被大廳會議室旁一支趴噠趴噠快速走移動的機器狗所吸引，他注意起狗身上的廠牌，拿起手機搜尋，嚷嚷：今天又有東西可以研究了！而其實受訪日前一晚，巨人傑才熬夜花3小時研究以伊戰爭新聞事件下的「鐵穹防空系統」。

「我不設限，第一層從防空系統查起，就會先瞭解為何叫鐵跟穹，然後會研究到古代有一種類似鳥籠的網子，以及為何防禦系統要設計成這樣？原來是因為巴勒斯坦沒有很精準的攻擊武器，火箭砲是亂射，接著可以研究火箭砲怎麼發射的？……」巨人傑不侷限研究投資相關議題，從生活中看到的機器狗到國際熱門事件都抱持高度好奇心。

「再深入可以把全球防空系統都打開來看，我今天晚上就可能研究台灣的愛國者飛彈要怎樣去做預防……」巨人傑對知識的追求，可以從一個點延伸溯源，其次是不斷橫向展開，他不設限，研究可以直到身體疲累為止。

比起一般人的熱門搜尋點到為止，巨人傑對探求事物的基本運作原理以及反推應用於投資的動機，比一般人強度更高，他的執著跟自信讓他把格物發揮極致，從他推展研究鐵穹防空系統的研究路徑，雖不能完全反映14年的養成，但也可以隱約理解他對各種交易工具及國際財經數據的研究狂熱與追根究底的態度，就如同今年熱門的 ETF，他都花了半個月打爆元大投信跟臺灣指數公司問個透徹做過研究。

現年31歲，巨人傑在17歲那年投入投資市場，第一檔投資標的是友達，透過不斷自學及上課，以及頻繁的交易累積經驗值，巨人傑在念研究所時已是券商 VIP 大戶，透過學生時期的驗證，畢業後他篤定選擇以專業股市交易員為職業，以從期指到台股當沖、海外期貨，他就像海綿不斷學習並交易、檢討，而背後動力來自於他的成就感動機。

「我一定會賠錢，但可以肯定的是，所有賠的錢都是值得的。」巨人傑受訪時坦言他分享自己的投資歷程，他認為一般人可以複製的是他投入的心力（曾一天工作17小時）與檢討的紀律，由於他對投資極度理性，不管當天大賺或大賠，都能認真交易並在盤後檢討決策，加上當沖高頻率交易及高額成交量，讓他14年就能累積超過一般人投資年限數倍的經驗。

但往往投資最難在於知道而不能執行，「大家知道要檢討賠錢，但投資賠錢會不會檢討才是重點，那是心的問題。首先要知道進場的原因是什麼，如果只是手機隨便亂按，檢討是沒有意義的。」巨人傑直面多數投資人常見的投資習性，坦言書中雖然提到非常多重點，但最終究柢，投資人必須知道：自己在幹嘛？有進出場的邏輯，再來檢討結果。

「我每天早上交易一萬筆，其中5,000筆也是賠錢的，那本來就是該賠的。」面對交易市場，巨人傑坦言自己運氣並不是特好，他的交易損益概念是以期望值X交易次數為主，因此跳脫當天實際的損益數字影響，而是思考如何不斷努力提高期望值，拉高賺賠比，而不是預測台股行情提高勝率。假設投資勝率跟丟硬幣正反面機率一樣50%，但透過認真檢討與研究，他可以做到這一秒賭1元，但下一秒壓1,000元，拉高賺賠率。

「我每天早上也在賠錢，我等一下還要花時間看（檢討交易）」，我不是每天全市場最強的，我猜至少還有100個做短線比我強的。」巨人傑即便已找到長期成功的方法，但還是不斷追求他自己內心渴望達到的成就，

「交易不是在找一定能賺錢的方式，而是找長久下來能賺到錢的方式。」巨人傑說。他對於真實的接受度比一般人更快更理性，他坦言個股股價下跌時他也是會賠錢，但只是知道什麼時候該停損而已，他舉例：如果你想開咖啡廳，結果每個月都在賠錢，你一邊哭窮怨景氣不好，但還繼續做這件事，那代表你根本不該做，應該轉換跑道或先去工作。

除了對投資累積的理性檢討習慣，一般人難以模仿的是他的人格特質，也就是那股不斷對自己要求突破，否則就會覺得很焦慮的本能，這讓他不會停留在已經擅長的獲利模式中提高享樂時間，反而這股能力促使他即使投入新領域裡不斷受挫，雖然很自虐，但為了追求成就感還是會堅持下去。

「我這個人很吃成就感！」巨人傑坦言，沒有成就感讓他焦慮，因此他不斷找新的事情研究，面對新舊事物他的信心度是差異很大的，有時新的事情結果怎麼練都練不起來，就會愁眉苦臉，但內心還是會有一股動力 push 自己繼續嘗試新領域，「我們這種人就是很自虐！嘗試新的，然後很煩，很痛苦很多東西會失敗，因為我就想要成就感。」