富蘭克林投顧：高品質複合債 防範投組下檔風險

富蘭克林證券投顧表示，儘管目前市場對美國聯準會何時啟動降息的時間點有多方揣測，然而就歷史經驗，債市行情於停止升息後即可開啟，而且不管是停止升息後或開始降息後，主要債市皆有上漲機會，其中，美國高評級複合債指數的三年風險調整報酬高於其他主要債券類別，展現藉由高品質和分散的策略，可有效防禦存續期間或債信風險於不同情境下的不確定性。

回溯最近三次聯準會降息時期，美國史坦普500指數下跌19%~38%，反觀彭博高評級複合債指數上漲6%~24%。事實上，聯準會於過去11次降息時有7次遇到經濟衰退，顯示聯準會降息並不全然是股市的利多，尤其目前主要股市多攀至高檔，高品質債應可再扮演平衡股票風險的最佳利器，可交由專業經理團隊的主動管理，精準分享各類債券機會。

成熟政府債市：彭博全球公債指數本周下跌0.43%(換成美元)，儘管美國公布的4月製造業和服務業採購經理人數字下滑且第1季經濟成長率僅1.6%低於預期，但核心個人消費支出PCE平減指數成長3.7%，高於預期的3.4%，投資人擔心聯準會今年恐只有一次降息空間，美國兩年期/十年期公債殖利率再彈升1.17點/8.32點至4.9975%/4.7039%，美國公債再跌0.39%。歐洲公債亦下跌0.66%，儘管歐元區4月製造業採購經理人數字仍弱，但服務業持續擴張且優於預期，歐洲與英國央行官員相繼發表鷹派言論，壓抑公債表現。

新興債市：彭博新興國家美元主權債指數下跌0.41%、新興國家當地公債換成美元小跌0.09%。美國公債殖利率彈升排擠各區域美元債下跌，但如厄瓜多主權債逆勢再上漲2.88%，厄總統提出的加強打擊犯罪公投獲國民支持、聲望提升，隨後政府與國際貨幣基金達成40億美元貸款的初步協議。印尼央行意外升息一碼至於6.25%，希望能支撐匯價，預期今年經濟成長率4.7%~5.5%、全年通膨率維持在1.5%~3.5%目標區間內，印尼當地公債小跌0.17%(換成美元漲0.25%)。匈牙利央行則再降息兩碼至7.75%，當地債換成美元漲0.79%。銅價上漲推升智利公債換成美元漲1.07%領先。儘管標準普爾調降產銅國-秘魯主權信評至BBB-(原BBB級)，因擔憂該國政治不安恐壓抑民間投資，秘魯當地公債換成美元仍小漲0.10%。投資人風險趨避情緒起伏，摩根大通新興國家美元主權債利差持平於288點。

公司債市：全球企業債市漲跌互見。美國投資級與非投資級債分別下跌0.29%與上漲0.36%，歐洲投資級債與非投資級債分別下跌0.25%與上漲0.12%，全球投資級短債(1-3年期)漲0.19%，長債(10年期以上)跌0.78%。數據顯示美國商業活動轉弱不過通膨仍頑強，歐洲與英國央行官員亦對降息態度審慎，殖利率在近週依然攀升，所幸投資人將此視為進場機會。

美國投資級債各產業漲跌互見，金融與休閒領漲，能源持平，公用事業較落後。非投資級債各產業齊揚，媒體領漲帶動通訊業從近期低谷彈升，化學與包裝亦表現強勁，航空、住宿、醫療與能源等表現與大盤相當。利差方面，美國與歐洲非投資級債利差近周分別收窄16個與11個基本點至307點與368點。就資金流向而言。截至4月17的一周，美國投資公司ICI資料顯示，整體債券型基金今年來首度淨流出資金，不過其中投資級債仍持續受市場青睞，吸引13.3億美元流入。