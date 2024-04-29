安聯投信：布局可伺機汰弱留強

安聯投信台股團隊表示，由於近幾個月股市漲幅較大，盤勢波動持續加大；隨著時序來到第2季中場，科技業進入淡季，營收動能不強，布局可伺機汰弱留強。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近日持續上演大怒神戲碼，一下大跌近300點，隔天又大漲逾200點。不過牽動台股走勢的因子，並未有太大變化。籌碼面近期也是出現較大波動，根據證交所統計，26日外資買超205.05億元，累積最近一周由賣超轉為買超、近143億元。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期將與AI硬體仍是台股電子股投資主軸，但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦，在規格變動及復甦速度不一的發展下，明辨公司競爭地位及產值的提升將是未來選股配置重點。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，大陸官方陸續推出政策企圖刺激經濟，景氣能否順利落底除影響全球總體經濟外，對於原物料需求的影響將更為重要，可觀察報價走勢的持續性；整體而言，挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群的配置方向，可逢低承接基本面突出的個股。

安聯投信台股團隊表示，美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構，有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片(BMC)相關族群價值鏈值得持續關注，例如，散熱技術由氣冷升級至水冷；新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構，亦嘉惠先進封裝族群。