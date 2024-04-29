永豐投顧：趁反彈降低持股 保留現金彈性

永豐投顧表示，本周焦點在科技股，AI應用極具想像空間，惟短期尚無像樣的成績單交出，故可保留現金彈性，低買高賣，短期操作累積獲利，若遇重挫則再加大部位布局。

先前德儀公布營收及展望皆優於預期，類比IC需求改善 ，客戶在消化庫存零件後，已開始恢復下訂晶片，引領美股氣氛轉趨樂觀而收紅，隔日（4/24日）外資於上市櫃合計大買超345億元；而前日美股盤後Meta 執行長祖克柏警告投資人Meta的人工智慧投資需要「數年」才能獲得回報，且Meta今年仍將投資100億美元於AI相關支出，Meta盤後大跌，立即影響4月25日台股氣氛，外資上市櫃賣超282億元，幾乎全數將4月24日買超金額吐出，顯示目前美股受重量級公司財報左右，連帶影響外資於台股進出動作。

外資對台股進出依消息面的短期操作，而投信自4月22、29日有四檔高息股將募集，且5月兩檔規模近4,000億元的高息ETF-群益台灣精選高息（00919）及國泰台灣ESG永續息（00878）將汰換持股，故高息股將是4月底較為安全標的。

5月1日為FOMC利率決策會議，這次未公布利率點陣圖及經濟預測，故主席Powell的會後聲明將為市場焦點所在。在前幾日CPI及PCE平減指數皆超出市場預期下，延後至第3季降息及降息碼數減少至2碼為市場共識，若Powell演講內容保持在此範疇則在市場預期中，對美股影響不大，倘若言詞更加鷹派，則美股恐再興波瀾。

永豐投顧表示，除台積電（2330）法說維持今年成長性不變外，由近期的重點股法說來看，大立光（3008）及譜瑞-KY（4966）法說所言及的產業前景，能見度短而不明朗，預期後續上市櫃公司發表的法說會內容恐中性偏空；AI伺服器及AI PC前景雖好，但需求放量可能落於2024年底，故需留意在伊以戰事降溫後，個股隨即進行反彈，有可能在法說會後，再次修正。