台股5月天「三多」撐場 挑戰21,000點非難事

台股5月天不看淡，四大投顧董總認為，5月行情雖不改多空緊張對峙局面，但擁520行情登場、人工智慧（AI）巨擘陸續公布財報、上市櫃公司公布首季財報與第2季展望等三大靠山支撐，行情挑戰21,000點關卡非難事。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國四大董總看法，台股若突破前波20,365點、並配合量能持續增溫時，意味行情將結束區間盤整格局，有助指數向上挑戰21,000點關卡；反之，下檔未失守波段大量區的下緣19,291點前，多方仍將對行情保有一定主導優勢。

台股觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

而台股5月行情向上有三大靠山，首先是520行情，自2000年開始的六次520新總統上任日，雖之前十個交易日的漲跌機率各半，但520後的五日、10日上漲機率逐步走高，20日時上漲機率甚至高達83%，主因新任總統在520演說內容逐漸發酵，受惠類股引領指數上漲。

其次，AI股方面，Meta、微軟、谷歌等科技巨擘展望同步顯示今年都將擴大AI相關資本支出，意味台積電（2330）、鴻海、廣達、緯穎等AI供應鏈的訂單能見度更高，且國際大行預估，這些大廠明年業績仍將呈雙位數成長，此外，隨AMD、輝達、高通將陸續公布財報，AI股有望再次引爆台股5月多頭人氣。

第三，上市櫃公司須於5月15日前公布第1季財報，目前法人預期整體獲利有望上看8,500億元，而第2季雖為傳統淡季，但因新台幣匯率貶值，法人圈陸續上修獲利預期至8,000億元、上半年合計將逾1.6兆元，基本面將是多頭最有力靠山。

不過，也有法人提醒，5月行情並非平穩無波，首先要考量的是亞洲貨幣在日圓貶至多年來新低，新台幣也連連走貶，若是市場形成亞幣趨貶的預期心理，需留意外資動向。

其次，目前美股四大指數以及日、韓股都陸續跌破季線，台股卻在月線附近，需注意是否引發外資提款效應。最後，美國聯準會將在周四（5月2日）凌晨宣布最新利率決議，雖市場對降息預期已減低，但隨美債殖利率持續走高，短天期已逾5%，注意國際資金新一波股轉債的動作。