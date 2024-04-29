快訊

1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

台股5月天「三多」撐場 挑戰21,000點非難事

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股5月天不看淡，四大投顧董總認為，5月行情雖不改多空緊張對峙局面，但擁520行情登場、人工智慧（AI）巨擘陸續公布財報、上市櫃公司公布首季財報與第2季展望等三大靠山支撐，行情挑戰21,000點關卡非難事。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國四大董總看法，台股若突破前波20,365點、並配合量能持續增溫時，意味行情將結束區間盤整格局，有助指數向上挑戰21,000點關卡；反之，下檔未失守波段大量區的下緣19,291點前，多方仍將對行情保有一定主導優勢。

台股觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供
台股觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

而台股5月行情向上有三大靠山，首先是520行情，自2000年開始的六次520新總統上任日，雖之前十個交易日的漲跌機率各半，但520後的五日、10日上漲機率逐步走高，20日時上漲機率甚至高達83%，主因新任總統在520演說內容逐漸發酵，受惠類股引領指數上漲。

其次，AI股方面，Meta、微軟、谷歌等科技巨擘展望同步顯示今年都將擴大AI相關資本支出，意味台積電（2330）、鴻海、廣達、緯穎等AI供應鏈的訂單能見度更高，且國際大行預估，這些大廠明年業績仍將呈雙位數成長，此外，隨AMD、輝達、高通將陸續公布財報，AI股有望再次引爆台股5月多頭人氣。

第三，上市櫃公司須於5月15日前公布第1季財報，目前法人預期整體獲利有望上看8,500億元，而第2季雖為傳統淡季，但因新台幣匯率貶值，法人圈陸續上修獲利預期至8,000億元、上半年合計將逾1.6兆元，基本面將是多頭最有力靠山。

不過，也有法人提醒，5月行情並非平穩無波，首先要考量的是亞洲貨幣在日圓貶至多年來新低，新台幣也連連走貶，若是市場形成亞幣趨貶的預期心理，需留意外資動向。

其次，目前美股四大指數以及日、韓股都陸續跌破季線，台股卻在月線附近，需注意是否引發外資提款效應。最後，美國聯準會將在周四（5月2日）凌晨宣布最新利率決議，雖市場對降息預期已減低，但隨美債殖利率持續走高，短天期已逾5%，注意國際資金新一波股轉債的動作。

AI 台股 520

延伸閱讀

券商對台股連三買！今年首季加碼626億 居金融三業之首

5月台股期指漲298點

費半指數勁揚 法人：台股有望挑戰2萬點關卡

台積電、鴻海等權值股下跌…台股今跌逾270點 金管會提三點信心喊話

相關新聞

台股5月天「三多」撐場 挑戰21,000點非難事

台股5月天不看淡，四大投顧董總認為，5月行情雖不改多空緊張對峙局面，但擁520行情登場、人工智慧（AI）巨擘陸續公布財報...

股利雙高族 領漲抗跌

台股震盪劇烈，指數力守20,100點關卡；現階段市場聚焦股利政策，聯發科、聯詠、漢唐、汎德永業、王品、晶華、長榮等「雙高...

就市論勢／煉油、軍工、運輸 可留意

台積電法說會落幕，本季財測符合市場預期，對AI趨勢也維持強勁增長的看法，但對今年手機、PC、物聯網、消費性電子、汽車等需求的成長性釋出不如市場預期的展望，並且下調對今年全球半導體業與晶圓代工產業年增率預估值，顯示AI熱潮仍無法抵銷終端需求疲弱帶來的影響。

買盤力挺強勢股 閃亮

台股大起大落，上周收復2萬點關卡，全周大漲3%，但本月來仍是負報酬。統計顯示，長榮航、中鋼、陽明等15檔「法人力挺強勢股...

一周盤前股市解析／橡膠、觀光、自行車 吸睛

台股上周五（26日）在微軟、谷歌亮麗財報帶動下，開盤上漲237點，終場以上影線紅K上漲263點作收，收在20,120點。...

梁彥平專欄／政策概念股 當心追高風險

中東以伊緊張情勢暫告和緩與美股科技指數跌深反彈，激勵台股守穩季線支撐，台股展開反攻企圖封閉空方缺口。可惜好景不常，美國首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。