一周盤前股市解析／橡膠、觀光、自行車 吸睛

台股上周五（26日）在微軟、谷歌亮麗財報帶動下，開盤上漲237點，終場以上影線紅K上漲263點作收，收在20,120點。展望本周，法人建議短線以逢低布局為主，待後續盤勢明顯轉多後，再轉趨積極即可。

永豐投信投研團隊指出，台股自19日隨著地緣政治風險等因素回檔修正，出現7,000億元天量黑K，但並未跌破季線，隨即展開反彈，目前指數上方受制月線反壓，預估盤勢將持續震盪；由於台股基本面並無出現太大利空消息，短期靜待量價回穩，站上月線後，有望重返多頭走勢。

台新投顧協理范婉瑜表示，市場觀望美國科技股財報，近期還有多家美國科技股即將公布，預計指數波動大，後市以震盪整理走勢為主，操作先留意產業景氣回升的族群，包括橡膠、製鞋、自行車、觀光、飯店、餐飲等族群。

統一投顧協理陳晏平認為，美國上一季GDP年增僅1.6%，遠低市場預期，核心PCE指數年增卻高於預估，芝商所FedWatch最新數據顯示，2024年僅會在9月降息1碼，不利風險性資產評價，須靜待本周美國FOMC會議決議。台股季線支撐力道強，KD指標低檔交叉向上，未失守5日均線之前，仍有望持續反彈，操作上選股優於選市，布局聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、航空觀光、奧運概念股、能源與重電、軍工、高殖利率個股。

第一金投顧協理黃奕銓指出，本周行事曆美股科技龍頭包括超微、美超微、高通、蘋果等都將公布財報外，另外則是FOMC也將在本周登場，預期在訊息面較多下，投資人容易追高殺低，指數未站上月線前，還是先看季線和月線間的區間震盪，短線以逢低布局、來回操作為主，待後續盤勢明顯轉多後，再轉趨積極即可。