梁彥平專欄／政策概念股 當心追高風險

中東以伊緊張情勢暫告和緩與美股科技指數跌深反彈，激勵台股守穩季線支撐，台股展開反攻企圖封閉空方缺口。可惜好景不常，美國首季經濟成長率增速低於預期，且個人支出消費（PCE）數據攀高，經濟放緩與通膨增溫加深聯準會利率決策的難度，降息時程的不確定性反覆擾盤。

此外，市場聚焦美股與台股重量級企業財報，個股獲利成績與營運展望的好壞，均將牽動股市敏感神經。因此，台股短線反彈仍需留意逆風，指數將於月線與季線區間震盪整理，投資操作應趁反彈逢高汰弱留強並嚴控持股水位。

台積電下修半導體與晶圓代工產業展望，重創半導體族群股價表現，加上美股Meta釋出展望低於預期，拖累台廠供應鏈股價一蹶不振。所幸，企業第1季財報雖受到終端需求疲弱而降速，但科技大廠法說，仍頻頻樂觀看待下半年AI貢獻營收的亮點，且預期客戶庫存調整結束將重現訂單需求增溫。

新興科技應用加速擴展，致使企業預期首季營運落底後，未來生產動能將展現季季成長的佳音，企盼藉以扭轉股價的頹勢。只是，台積電（2330）法說會的老實話確實釋出警訊。儘管AI與高速運算帶動半導體的商機，但營收占比仍高的消費性電子與車用需求仍未見曙光，AI商業應用強勁增長也只能抵銷消費性電子訂單缺口，難以將AI樂觀前景轉化為企業財報實質獲利的成績。

因此，電子股股價跌深反彈後，仍須回歸基本面軌道，面對產業淡季效應，以及下半年輝達新AI伺服器硬體設計架構的複雜技術挑戰，是否如期於第4季順利量產仍有疑慮。一旦新晶片量產遞延，將導致供應鏈台廠業績遜色。而企業法說挑戰營收季季高的預期，是否再次落空，又將股價打回原形，畢竟企業上一次法說的樂觀展望言猶在耳。

個股股價漲多，自然要接受財報獲利數字的檢驗，虛擬想望堆砌的股價漲幅，也將受到投資評價的修正，投資人可趁企業財報公布之際，留意上季財報獲利優於預期、且調高下半年展望，基本面強勢的個股，靜待股價拉回至中長線合理區間再伺機布局。

短線上，台股雖有520新政府就職利多加持，政策題材族群將領軍成為盤面輪動熱點，惟政策概念股營運業績尚未顯現，內資資金炒高股價頻創歷史新高，本益比已經偏離基本面軌道，投資追高風險不得不防。

（作者是世新大學財金系副教授）