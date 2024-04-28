券商對台股連三買 今年首季加碼626.74億 居金融三業之首
金管會公布最新統計顯示，在台股站上2萬點之後，對股市敏銳度最高的證券業，對台股在3月仍繼續加碼125.67億，自今年元月以來已「連三買」，截至3月底止，台股持股部位已達1482.04億元，合計今年首季，券商已加碼台股626.74億，手筆為金融三業之冠。
在海外債、國內債券部份，券商在3月則未有顯著動作，海外債券加碼約10億，3月底持有2049.15億，台債僅增加1億多，水位在1402.62億，另外美股加碼約3億多，3月底水位為30.9億。
由上述統計顯示，3月的券商自營部門加碼重點在台股，最主要仍看好台股上2萬點之後繼續上攻的氣勢；而另一方面，由於聯準會降息時間延後，再加上3月債券價格上揚，使想要逢低買進的券商自營部，因此維持現有的水位未再出手加碼債券、暫時收兵。
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