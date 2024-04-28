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伊以開戰撼全球！多重資產策略「保彈性、抗波動」

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
受到中東情勢緊張影響，國際金價、油價呈現動盪，美股普遍呈現跌勢 ，台股及亞洲股市也隨之重挫，加上美國3月消費者物價指數（CPI）增速超預期，可能影響美國聯準會（Fed）延後降息時點，使全球資本市場波動加劇。路透
受到中東情勢緊張影響，國際金價、油價呈現動盪，美股普遍呈現跌勢 ，台股及亞洲股市也隨之重挫，加上美國3月消費者物價指數（CPI）增速超預期，可能影響美國聯準會（Fed）延後降息時點，使全球資本市場波動加劇。路透

受到中東情勢緊張影響，國際金價、油價呈現動盪，美股普遍呈現跌勢 ，台股及亞洲股市也隨之重挫，加上美國3月消費者物價指數（CPI）增速超預期，可能影響美國聯準會（Fed）延後降息時點，使全球資本市場波動加劇。

以伊衝突重創股市，金融市場短期震盪

伊朗13 日向以色列發動報復攻擊，發射飛彈並出動逾百架無人機，引發外界高度關注，雖然國際社會均發聲呼籲各方克制，不過，中東戰雲密布已經敲響「灰天鵝」警鐘。

17日以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透漏將進行小規模回擊。此次報復若造成嚴重結果，干擾原油供應狀況，市場預期將一舉推升油價，可能衝上每桶100美元大關。　

權衡此次衝突對全球經濟的影響，目前最大風險是衝突升級以及能源市場波動，若油價上漲將讓主要經濟體的通膨難以回到目標水準，更可能導致美國聯準會對於降息時間及降息次數更趨保守看法。

戰爭未解、通膨難控，該如何部署投資？

以伊衝突引發新的地緣政治緊張局勢，恰逢股市處於歷史高點，市場信心較易受影響，短線易引起獲利了結賣壓，若僅持有單一資產類別，易遭受金融市場波動影響，風險相對較大，且市場不穩定因素充斥，投資難度大幅提升。

富蘭克林華美投信表示，面對如此投資困境，投資人可採用多重資產配置強化投資組合，透過股債性質兼具的特性，達到隨漲抗跌的投資成效。抗跌方面，在市場情緒波動時期，債券性質能有效抵禦波動；隨漲方面，在市場逐步消化地緣政治風險的負面情緒後，AI題材持續帶動企業成長，長線來看仍是投資主流趨勢，此外，聯準會勢必會使利率正常化，不論是以中期投資抑或資產配置的角度，佈局非投等債可望進一步優化資本利得增長與債息收益的機會。

富蘭克林華美多重資產收益基金，績效排名短中長期超越同類型平均，近一年的績效達21.9%，超越同類型平均14.2%，投資人不妨分批佈局，透過靈活變換配置．有效控制下檔風險，更進一步掌握收益機會。

美國聯準會 降息

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