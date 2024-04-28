超額配息金雞 小股東按讚

上市櫃公司陸續召開董事會宣布股利、並將通過股東會決議，大股東豪氣分享去年經營成果，並基於穩定股利政策等考量，不僅將獲利全數配息、甚至超額發放的陽明、中工、新纖等14家，讓小股東滿意有感。

上市櫃去年獲利2.9兆元，今年隨全球景氣逐步上升，許多公司在擴產、併購等資金需求中，配息能力與發放意願都可能受到影響。市場預估，在2021、2022連續二年整體股息逾2兆元後，2023年可能接近2兆元水準。

儘管整體股利可能不如預期，仍有許多公司願意與小股東分享經營成果。統計目前股利以現金方式發放，同時，發放率超過100%、甚至超額發放，且市值逾200億元的中大型公司，包括：景碩、康舒、力智、中鋼、宏捷科、福懋、陽明、台燿、智冠、中工、新纖、長華*、聯發科、中興電等14家。

依據統計，聯發科、中鋼、陽明、世界、臺企銀、矽力*-KY、中興電、聚陽、興富發等204家公司的股利配發率達100％、甚至超額發放，優於前一年的139家；當中，雙邦、華廣、鑫禾、仲琦、圓剛、訊映、力士、研通等八家公司發放率更超過1,000%。

此外，還有中華電、一零四、伸興、訊連、統振、品安、台灣大、玉山金、皇翔、國眾、穩得等公司的配發率超過99%，這些公司願意將去年度的獲利幾乎全數與股東共享；總計股利發放率超過90%的公司有330家，占全體上市櫃公司的比率約17.9%。

台新投顧副總經理黃文清、華南投顧董事長儲祥生表示，公司穩定的派發股利，將有助一般投資人做出最有利、最適合自身需求的投資決策，有利存股族、退休族未來的資金調度。

不過，當中除考量股本大小、股利是以股票、還是現金方式發放，產業未來發展等關鍵外，部分公司由於去年每股獲利低於0.1元，股利卻在0.1元至1元之間，拉高股利發放率到十餘倍、甚至逾百倍，未來還能否可以維持高配發率，都是接下來需觀察的焦點。