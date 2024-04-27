千金股反攻 四檔漲停

千金股昨（26）日漲多於跌，世芯-KY（3661）上演跌深大反彈戲碼，股價開高收高、盤中即強鎖漲停，並重返股王寶座；其餘漲停的千金股還有創意（3443）、川湖（2059）、弘塑（3131）；至於聯發科（2454）在法說會效應的帶動下，股價大漲24元、收1,005元，重返千金行列，帶動盤面再現15千金。

矽智財（IP）族群在歷經長時間的整理盤後，年線之下買盤集結，昨日多方點火發動，世芯-KY早盤10時股價就強鎖漲停直至收盤，表現最為搶眼，漲停價3,110元也讓世芯-KY重回股王寶座；信驊則收3,020元，暫以90元的差距位居股后地位，二檔都重新來到3,000元價位之上。

創意同樣跌深反彈，股價開高走高，開盤1小時就登1,320元漲停價；川湖受惠AI伺服器需求持續強勁，營運進入高速成長期，激勵買盤湧現，股價收漲停價1,185元；弘塑則反應AI、5G、車用電子等新應用成長，半導體先進封裝帶動製程設備需求，激勵股價衝上1,175元漲停價。

聯發科中長期營運得益於AI商機不斷增加，昨日股價開高後，徘徊在千元關卡附近。隨買盤卡位法說會利多，昨日尾盤以最高點1,005元作收，重回千金股懷抱，帶動15千金再現。

力旺距離漲停價2,120元僅一步之遙，終場大漲逾9.5%；M31也上漲5.3%、收1,180元。至於祥碩、緯穎、嘉澤以及亞德客-KY漲幅則落在3-4%，旭隼則小漲0.3%、收1,500元。千金股中僅兩檔收黑，分別是大立光以及鈊象，各下跌0.4%、及0.9%。