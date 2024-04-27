就市論勢／封測、設備、板卡 題材豐
盤面分析
台股本周走勢震盪。無懼前一周大跌，大盤反彈上攻，昨（26）日收在20,120點，本周台股大漲593點，周線漲幅3%，平均日均量4,137億元。
三大法人方面，本周內外資聯袂加碼台股，為2023年10月16日當周以來再度見到內外資法人聯手回補，其中外資中止連六周賣超，本周轉為淨流入142.6億元，投信連續第八周站在買方，買超194.8億元，自營商中斷連八周站在賣方，轉為小幅回補14億元，三大法人合計買超351.5億元。
本周下半周指數反彈，加上美國指標龍頭科技廠Google、微軟等財報亮眼，化解科技股疑慮，重新激勵台股投資情緒，且從技術面看，台股季線扣抵值在低檔區，且均線再度全數上揚，對指數形成強勁支撐，短線反彈行情有望持續。
從經濟面看也帶給台股多方信心。台股景氣確定已觸底回升，經濟部統計處公布3月工業生產指數92.76，第1季指數結束連六季負成長，年增率6%。
在全球AI帶動新興科技應用加速擴展，包括高速運算、人工智慧應用、雲端資料服務需求成長鮮明，預期台灣製造業生產動能將逐步回溫。
投資建議
產業布局上，隨庫存調整結束，看好AI滲透率提升，有助帶動下游裝置需求，加上供應鏈規格大幅提升及產能持續開出，有利相關晶片包括AP、HPC、I/O、HBM等需求成長，預期半導體、封測、設備、電子零組件、板卡、系統廠等將優先受惠。
不過，眼見台股評價面不便宜，且美國公布第1季GDP年增幅僅1.6%，遠低於預期，推升10年期美債殖利率上揚，根據FedWatch最新數據，市場預期聯準會今年僅會降息1碼，包括降息時間與幅度，皆可能對風險性資產評價造成影響，目前需靜待美國FOMC會議。
整體觀察，預料第2季指數上檔空間有限，以區間整理為主，建議以個股表現及增加殖利率導向為主要選股依據。
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