ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 強彈7%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股急速下殺回測季線後，本周隨中東地緣政治風險降溫，展開跌深反彈，收復2萬點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）發揮槓桿威力，單周強彈7.31%奪冠。

美國經濟開始放緩，且通膨壓力未歇，市場預期美聯準會降息時間恐遞延，美科技股財報好壞不一，所幸美股連跌三周後，下檔支撐轉強，台股亦反彈回月線附近。追蹤台股標的為主的26檔ETN中，僅有六檔打敗兩市大盤，排名前三依序為富邦蘋果正二N、統一價值成長30N、元大台股領航N，漲幅分別為7.31%、4.08%、3.95%。

延伸閱讀

三大法人買超270億台股重登2萬 法人：關注企業財報

美元修正台股反彈 新台幣小升收32.56元

台股上漲263點 三大法人買超270億元

台股勁揚263點重登2萬點 法人：聚焦企業財報

相關新聞

三王發威…台股多頭氣盛 股王世芯、權王台積、航海王長榮帶頭衝

三大法人昨（26）日同步大買，台股股王、權王、航海王等三王齊步發威，AI、半導體、航運族群大舉吸金，推升台股以跳空開高收...

千金股反攻 四檔漲停

千金股昨（26）日漲多於跌，世芯-KY上演跌深大反彈戲碼，股價開高收高、盤中即強鎖漲停，並重返股王寶座；其餘漲停的千金股...

Meta 釋利多 小摩按讚台鏈

Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%，摩根大通（小摩）預期，Meta明年將採購8,...

興櫃一周回顧／昱厚生技勁揚四成 居冠

台股本周跌深反彈，帶動興櫃市場個股同步漲多於跌，統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%，盤面呈現類股輪動，其中生技醫...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 強彈7%

台股急速下殺回測季線後，本周隨中東地緣政治風險降溫，展開跌深反彈，收復2萬點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN...

一周熱門零股／長榮人氣夯 擠進十強

台股波段修正，昨（26）日2萬點失而復得，其中長榮（2603）入榜本周零股交易前十強，其餘與上周維持不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。