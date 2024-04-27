ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 強彈7%
台股急速下殺回測季線後，本周隨中東地緣政治風險降溫，展開跌深反彈，收復2萬點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）發揮槓桿威力，單周強彈7.31%奪冠。
美國經濟開始放緩，且通膨壓力未歇，市場預期美聯準會降息時間恐遞延，美科技股財報好壞不一，所幸美股連跌三周後，下檔支撐轉強，台股亦反彈回月線附近。追蹤台股標的為主的26檔ETN中，僅有六檔打敗兩市大盤，排名前三依序為富邦蘋果正二N、統一價值成長30N、元大台股領航N，漲幅分別為7.31%、4.08%、3.95%。
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