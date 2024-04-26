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睽違27周三大法人聯手買超 台股2萬大關失而復得

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股本周走勢大震盪，無懼歷經前一周的大跌，大盤出現反彈上攻，周三收復2萬點大關之後，26日續揚263.09點，漲幅1.32%，終場收在20,120.51點；本周台股周線順利收紅，大漲593.39點，周線漲幅3.04%，平均日均量4,137.4億元。

三大法人方面，本周內外資聯袂加碼台股，為去年10月16日當周以來再度見到內外資法人聯手回補，外資終止連6周賣超，轉為淨流入142.69億元，投信則是連續第8周站在買方，買超194.87億元，自營商中斷連8周站在賣方的態勢，轉為小幅回補14.02億元，三大法人合計買超351.57億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，下半周指數迅速反彈，加上美國指標龍頭科技大廠如Google、微軟等財報亮眼，化解科技股疑慮，重新激勵台股投資情緒，且從技術面來看，台股季線扣抵值在低檔區，且均線再度全數上揚，對指數形成強勁支撐，短線反彈行情有望持續。

從經濟面來看，也帶給台股多方信心，黃新迪表示，景氣已觸底回升，經濟部統計處公布3月工業生產為92.76，不僅較前月增加18.45%，其中資訊電子產業3月生產指數更創下歷年單月新高、年增15.15%，第1季指數正式結束連六季負成長，年增率6.01%，在全球AI帶動新興科技應用加速擴展，包括高速運算、人工智慧應用、雲端資料服務需求成長鮮明，預期台灣製造業生產動能將逐步回溫。

不過，黃新迪也提醒，台股評價面已不便宜，且美國公布第1季GDP年增幅僅1.6%，遠低於預期，推升10年期美債殖利率衝破4.7%大關，根據FedWatch最新數據，市場預期聯準會今年僅會降息1碼，包括降息時間與幅度，皆可能對於風險性資產評價造成影響，目前需靜待下周美國FOMC會議；整體來看，預料第2季大盤指上檔有限，以區間整理為主，建議以個股表現及增加殖利率導向。

在產業布局上，黃新迪認為，隨庫存調整結束，看好AI滲透率提升，有助於帶動下游裝置需求，加上供應鏈規格大幅提升及產能持續開出，有利於相關晶片包括AP、HPC、I/O、HBM等需求成長，預期半導體、封測、半導體設備、電子零組件、板卡、系統廠等將優先受惠。

台股

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