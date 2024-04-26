台股上漲263點 三大法人買超270億元
台股26日以20094.17點開高，盤中一度拉升至20226.29點，終場收在20120.51點，上漲263.09點，漲幅1.32%，成交量4,187.02億元，三大法人買超270.84億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超205.05億元，投信買超34.93億元，自營商買超（合計）30.86億元，其中自營商（自行買賣）買超19.5億元，自營商（避險）買超11.36億元。
權值股今日表現強勢，推動大盤終場上漲超過200點，其中台積電（2330）終場收在782元，上漲16元，漲幅2.08%，聯發科法說前股價重返千元，終場收1005元，上漲24元，漲幅2.44%，鴻海則是收在155元，上漲3.5元，漲幅2.31%。
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