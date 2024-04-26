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台股勁揚263點重登2萬點 法人：聚焦企業財報

中央社／ 台北26日電

台股今天跳空開高，飛越2萬點關卡，終場收在20120.51點，上漲263.09點。法人表示，台股近期類股快速輪動，隨著企業公布財報高峰期來臨，業績表現與展望是市場關注焦點。

台股加權指數收在20120.51點，上漲263.09點，漲幅約1.32%，成交值新台幣4187.02億元。

電子類股指數上揚1.7%，是推升大盤重登2萬點關卡的一大動能。台股市值前3大廠台積電、鴻海及聯發科今天股價同步上漲逾2%。

高價股也紛紛走高，世芯-KY強攻漲停，達3110元，超越信驊的3030元，重登股王寶座。聯發科股價突破1000元大關，收在1005元，台股再現「15千金」。

傳統產業股漲跌互見，航運類股指數大漲4.4%，表現最強，營建與橡膠類股也有不錯表現，類股指數分別上揚2.15%及1.09%。水泥、塑膠及機電類股指數收跌，表現相對弱勢。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股類股快速輪動，進行籌碼換手，大盤短期可能呈現箱型整理格局。近期為上市櫃企業第1季財報公布高峰期，業績表現與未來營運展望是市場關注焦點。

台股 財報

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